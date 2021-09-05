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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Норрис: Я выдавливал Переса, но не выпихивал

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Ландо не увидел в жесткости против Переса ничего предосудительного

Норрис: Я выдавливал Переса, но не выпихивал

Ландо Норрис финишировал десятым на Гран При Нидерландов. В конце гонки он вел упорную борьбу с Серхио Пересом, чьи шины были свежее и мягче. 

Мексиканец атаковал Норриса на входе в первый поворот и поравнялся с ним. Выходя из поворота Ландо расширил траекторию и почти выдавил пилота Red Bull с трассы, но тот остался на траектории и совершил обгон.

После финиша Норрис отметил, что расширял траекторию сознательно и оставлял Пересу минимум достаточного места.

«Я не буду никому облегчать жизнь, понимаете? – сказал Норрис. – Мы должны быть довольны тем, что смогли с ним побороться, у него же быстрейшая машина в чемпионате. Думаю, к каждому пилоту нужно относиться одинаково, будь то даже Льюис или Макс. Я не буду упрощать ему задачу, ведь хочу набрать очки так же, как и он.

Так что да, я попытался выдавить его, но не выталкивал. Мы оба боролись жестко. Я не хотел давать ему много места – оставил достаточно, но не широкое поле. Все прошло хорошо, никто ни с кем не столкнулся».

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