Норрис: Я рад доказать кое-кому, что они были не правы
После второго места на Гран При Венгрии пилот McLaren напомнил, где его команда была еще совсем недавно
После слабого старта сезона команда McLaren смогла радикально улучшить машину к летним Гран При. После дебютного призового кубка, который Ландо Норрис завоевал в Сильверстоуне, еще были сомнения, не разовый ли это результат – но две недели спустя британец повторил такой результат в Будапеште.
На этот раз Ландо стартовал третьим, и хотя к первому повороту оказался заперт позади ведущих борьбу Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном, чуть позже сумел опередить семикратного чемпиона и стать третьим.
Первая волна пит-стопов позволила Норрису переиграть своего молодого напарника Оскара Пиастри, а в концовке он смог не подпустить Серхио Переса и сберечь второе место.
«Сложная гонка, – признал он перед церемонией награждения. – Особенно финальный отрезок, когда Серхио нагонял меня. Но добиться своего ему не удалось, чему я очень рад.
Также пришлось потолкаться в самом начале. В первом повороте я сам себе все осложнил, но в итоге у нас еще один подиум, и это прекрасно».
Он добавил, что сейчас McLaren не по силам рассчитывать на победы.
«Только если Макс сойдет, – улыбнулся пилот. – Если нет, они для нас пока слишком быстры. Должно произойти что-то особенное, вроде их ошибки.
Но сейчас я очень доволен нашим прогрессом, если вспомнить, где мы были пять гонок назад. Тогда из первого-то сегмента квалификации получалось выйти с трудом, а сейчас мы бьемся за поулы и подиумы. Сейчас мы на этом уровне, но сезон еще не закончен».
Он добавил: «Мы с самого начала знали, что в первых гонках будет сложно, результаты останутся низкими. Сколько же мы услышали слов, что McLaren не умеет работать… И я рад доказать некоторым, насколько они не правы».
После Венгрии Норрис поднялся на восьмое место в чемпионате пилотов, оставив позади Лэнса Стролла.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
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