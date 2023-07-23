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Норрис: Я рад доказать кое-кому, что они были не правы

После второго места на Гран При Венгрии пилот McLaren напомнил, где его команда была еще совсем недавно

Александр Кабановский
Автор:
Ландо Норрис, McLaren, второе место

После слабого старта сезона команда McLaren смогла радикально улучшить машину к летним Гран При. После дебютного призового кубка, который Ландо Норрис завоевал в Сильверстоуне, еще были сомнения, не разовый ли это результат – но две недели спустя британец повторил такой результат в Будапеште

На этот раз Ландо стартовал третьим, и хотя к первому повороту оказался заперт позади ведущих борьбу Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном, чуть позже сумел опередить семикратного чемпиона и стать третьим. 

Первая волна пит-стопов позволила Норрису переиграть своего молодого напарника Оскара Пиастри, а в концовке он смог не подпустить Серхио Переса и сберечь второе место. 

«Сложная гонка, – признал он перед церемонией награждения. – Особенно финальный отрезок, когда Серхио нагонял меня. Но добиться своего ему не удалось, чему я очень рад. 

Также пришлось потолкаться в самом начале. В первом повороте я сам себе все осложнил, но в итоге у нас еще один подиум, и это прекрасно».

Он добавил, что сейчас McLaren не по силам рассчитывать на победы. 

«Только если Макс сойдет, – улыбнулся пилот. – Если нет, они для нас пока слишком быстры. Должно произойти что-то особенное, вроде их ошибки. 

Но сейчас я очень доволен нашим прогрессом, если вспомнить, где мы были пять гонок назад. Тогда из первого-то сегмента квалификации получалось выйти с трудом, а сейчас мы бьемся за поулы и подиумы. Сейчас мы на этом уровне, но сезон еще не закончен».

Он добавил: «Мы с самого начала знали, что в первых гонках будет сложно, результаты останутся низкими. Сколько же мы услышали слов, что McLaren не умеет работать… И я рад доказать некоторым, насколько они не правы».

После Венгрии Норрис поднялся на восьмое место в чемпионате пилотов, оставив позади Лэнса Стролла.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

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