Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
208 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
243 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
264 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
271 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
279 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
292 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
307 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
316 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Норрис: Я пытаюсь говорить хоть немного правды, но люди этого не любят

Поделились
Комментарии
Норрис: Я пытаюсь говорить хоть немного правды, но люди этого не любят
Автор:
, Редактор Ф1

Британца неприятно удивила реакция болельщиков на его слова о том, что Льюис Хэмилтон добивается успехов благодаря машине

Прошлой осенью, когда Хэмилтон выиграл в Портимане свой 92-й Гран При и перекрыл исторический рекорд Михаэля Шумахера, Ландо Норрис сказал в телеинтервью, что гонщик Mercedes «выступает на машине, которая выигрывает во всех гонках» и «ему нужно опередить всего одного или двух соперников». 

Эти слова вызвали возмущение у фан-базы Льюиса в социальных сетях, и Норрису даже пришлось извиняться за них.

Как британец признался в интервью Motorsport.com, та история произвела на него не самое приятное впечатление.

«Мне кажется, что я хороший парень, – объяснил гонщик McLaren. – И я всегда стремлюсь оставаться хорошим парнем. Но также пытаюсь говорить хоть немного правды. Однако порой людям это не нравится». 

Он добавил: «Это [ситуация вокруг слов про Хэмилтона] оказалось непросто. Пожалуй, никого в паддоке я не уважаю настолько, как Льюиса. 

Я всего раз был на подиуме, потому просто не вправе говорить, что он недостаточно хорошо делает свою работу. Мне-то как раз отлично известно, как трудно попасть на пьедестал, особенно на его вершину. 

Мои комментарии всегда связаны с Формулой 1. Они никогда не направлены на то, чтобы принизить кого-то из пилотов или их достижения. 

Наверное, иногда я говорю что-то неприятное, что можно истолковать неверно. А может быть, говорю что-то, чего говорить не стоит – так как сам толком все не обдумал. 

Но это происходит потому, что я всего лишь человек. Все люди ошибаются. В конце концов, у меня никогда никогда нет плохих мыслей о ком-то. Это всего лишь выплеск эмоций, какие бывают у любого гонщика.

Я допускаю ошибки сейчас и уверен, что буду допускать их и в будущем».

Норрис завершил сезон-2020 на девятом месте в чемпионате пилотов, внеся весомый вклад в третье место McLaren в Кубке конструкторов.

Читайте также:

В Австралии вернули зрителей на гонки

Предыдущая новость

В Австралии вернули зрителей на гонки

Следующая новость

Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году

Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Ландо Норрис
Команды McLaren
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Деревянный кокпит, золотое напыление, надувные подушки Шумахера. Что стоит за привычными кадрами подгонки сиденья в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Деревянный кокпит, золотое напыление, надувные подушки Шумахера. Что стоит за привычными кадрами подгонки сиденья в Формуле 1

Норрис: Я пытаюсь говорить хоть немного правды, но люди этого не любят
Формула 1 Формула 1 / Новость

Норрис: Я пытаюсь говорить хоть немного правды, но люди этого не любят

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

84% британцев проголосовало за увольнение Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

84% британцев проголосовало за увольнение Хэмилтона

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

Вольф пообещал скоро подписать Хэмилтона. Не на три года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф пообещал скоро подписать Хэмилтона. Не на три года

«Сделано в Италии». Гонке в Имоле придумали очень странное имя
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Сделано в Италии». Гонке в Имоле придумали очень странное имя

Ди Монтедземоло: Ferrari неправильно организована
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ди Монтедземоло: Ferrari неправильно организована

Самое важное:

Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году

Норрис: Я пытаюсь говорить хоть немного правды, но люди этого не любят
Формула 1 Формула 1 / Новость

Норрис: Я пытаюсь говорить хоть немного правды, но люди этого не любят

В Австралии вернули зрителей на гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Австралии вернули зрителей на гонки

«Сделано в Италии». Гонке в Имоле придумали очень странное имя
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Сделано в Италии». Гонке в Имоле придумали очень странное имя

Самое читаемое

1
Формула 1

Деревянный кокпит, золотое напыление, надувные подушки Шумахера. Что стоит за привычными кадрами подгонки сиденья в Формуле 1

2
Формула 1

Норрис: Я пытаюсь говорить хоть немного правды, но люди этого не любят

21мин
3
Формула 1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

6дн
4
Формула 1

84% британцев проголосовало за увольнение Хэмилтона

1дн
5
Формула 1

Леклер превзошел время Шварцмана на тестах Ferrari

2дн

Самое важное:

Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году

Формула 1 отказалась от двухдневных Гран При в 2021 году

Формула 1
3мин
Норрис: Я пытаюсь говорить хоть немного правды, но люди этого не любят

Норрис: Я пытаюсь говорить хоть немного правды, но люди этого не любят

Формула 1
21мин
В Австралии вернули зрителей на гонки

В Австралии вернули зрителей на гонки

Формула 1
58мин
«Сделано в Италии». Гонке в Имоле придумали очень странное имя

«Сделано в Италии». Гонке в Имоле придумали очень странное имя

Формула 1
Деревянный кокпит, золотое напыление, надувные подушки Шумахера. Что стоит за привычными кадрами подгонки сиденья в Формуле 1

Деревянный кокпит, золотое напыление, надувные подушки Шумахера. Что стоит за привычными кадрами подгонки сиденья в Формуле 1

Формула 1

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.