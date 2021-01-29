Норрис: Я пытаюсь говорить хоть немного правды, но люди этого не любят
Британца неприятно удивила реакция болельщиков на его слова о том, что Льюис Хэмилтон добивается успехов благодаря машине
Прошлой осенью, когда Хэмилтон выиграл в Портимане свой 92-й Гран При и перекрыл исторический рекорд Михаэля Шумахера, Ландо Норрис сказал в телеинтервью, что гонщик Mercedes «выступает на машине, которая выигрывает во всех гонках» и «ему нужно опередить всего одного или двух соперников».
Эти слова вызвали возмущение у фан-базы Льюиса в социальных сетях, и Норрису даже пришлось извиняться за них.
Как британец признался в интервью Motorsport.com, та история произвела на него не самое приятное впечатление.
«Мне кажется, что я хороший парень, – объяснил гонщик McLaren. – И я всегда стремлюсь оставаться хорошим парнем. Но также пытаюсь говорить хоть немного правды. Однако порой людям это не нравится».
Он добавил: «Это [ситуация вокруг слов про Хэмилтона] оказалось непросто. Пожалуй, никого в паддоке я не уважаю настолько, как Льюиса.
Я всего раз был на подиуме, потому просто не вправе говорить, что он недостаточно хорошо делает свою работу. Мне-то как раз отлично известно, как трудно попасть на пьедестал, особенно на его вершину.
Мои комментарии всегда связаны с Формулой 1. Они никогда не направлены на то, чтобы принизить кого-то из пилотов или их достижения.
Наверное, иногда я говорю что-то неприятное, что можно истолковать неверно. А может быть, говорю что-то, чего говорить не стоит – так как сам толком все не обдумал.
Но это происходит потому, что я всего лишь человек. Все люди ошибаются. В конце концов, у меня никогда никогда нет плохих мыслей о ком-то. Это всего лишь выплеск эмоций, какие бывают у любого гонщика.
Я допускаю ошибки сейчас и уверен, что буду допускать их и в будущем».
Норрис завершил сезон-2020 на девятом месте в чемпионате пилотов, внеся весомый вклад в третье место McLaren в Кубке конструкторов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Ландо Норрис
|Команды
|McLaren
|Автор
|Люк Смит