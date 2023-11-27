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Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался

Действия соперника на Гран При Абу-Даби неприятно удивили пилота McLaren

Мэтт Кью
Автор Мэтт Кью
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Ландо Норрис, McLaren MCL60

Финальная гонка сезона в Формуле 1 оказалась небогатой на события. Едва ли не самым интересным ее сюжетом стал прорыв Серхио Перес в концовке дистанции. Пилот Red Bull смог за полтора десятка кругов подняться с шестого места на второе. Однако по ходу этого прорыва мексиканец допустил столкновение с Ландо Норрисом. 

На 47-м круге Перес был внутри на входе в связку шестого и седьмого поворотов, но допустил контакт с McLaren соперника. Судьи оштрафовали Серхио на пять секунд, из-за чего тот остался без призового шампанского.

После финиша на пятом месте Ландо признался, что не понимает действий пилота Red Bull, так как не собирался оказывать ему сопротивления в том эпизоде. 

«Он уже был впереди, я пытался пропустить его, – объяснил британец репортерам. – Я держался на расстоянии четырех корпусов от апекса. И все равно он как-то умудрился врезаться в меня. Потрясающе…

Я пропускаю его, но он все равно приезжает в мою машину».  

Перес после клетчатого флага обругал судей за назначенный штраф, но после «искренне извинился», потому избежал наказания.

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Ландо Норрис, McLaren

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren

«Если ты не первый и не последний – остальное неважно»

По итогам сезона Норрис занял в таблице шестое место – для него это повторение лучшего результата в карьере. При этом четвертой позиции Шарля Леклера гонщик McLaren уступил всего одно очко. 

«Раздражает ли это меня? Да. Хотел бы я стать четвертым? Да, – признался Ландо. – Но Шарль обошел меня, и тут ничего не поделать. Он сильно провел уик-энд. 

Впрочем, когда ты не первый и не последний, все остальное не имеет для меня большого значения. И уж точно не изменит моего подхода»

Объясняя результат McLaren в Абу-Даби – после хорошей квалификационной формы гонщики команды финишировали лишь пятым и шестым, – британец пояснил: «Есть несколько мест, где мы испытывали очевидные сложности. Прежде всего, это медленные повороты – "эска" и с 12-го до 14-го. На самом деле, почти все. 

Честно говоря, мы ожидали, что в более прохладных условиях станет полегче. Но этого не случилось. Так что мы явно что-то упустили в этот раз. 

Из-за этого мне пришлось атаковать изо всех сил, чтобы удержаться за Mercedes и Ferrari. В таком режиме шины продержались совсем недолго».

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