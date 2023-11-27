Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался
Действия соперника на Гран При Абу-Даби неприятно удивили пилота McLaren
Финальная гонка сезона в Формуле 1 оказалась небогатой на события. Едва ли не самым интересным ее сюжетом стал прорыв Серхио Перес в концовке дистанции. Пилот Red Bull смог за полтора десятка кругов подняться с шестого места на второе. Однако по ходу этого прорыва мексиканец допустил столкновение с Ландо Норрисом.
На 47-м круге Перес был внутри на входе в связку шестого и седьмого поворотов, но допустил контакт с McLaren соперника. Судьи оштрафовали Серхио на пять секунд, из-за чего тот остался без призового шампанского.
После финиша на пятом месте Ландо признался, что не понимает действий пилота Red Bull, так как не собирался оказывать ему сопротивления в том эпизоде.
«Он уже был впереди, я пытался пропустить его, – объяснил британец репортерам. – Я держался на расстоянии четырех корпусов от апекса. И все равно он как-то умудрился врезаться в меня. Потрясающе…
Я пропускаю его, но он все равно приезжает в мою машину».
Перес после клетчатого флага обругал судей за назначенный штраф, но после «искренне извинился», потому избежал наказания.
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Ландо Норрис, McLaren
«Если ты не первый и не последний – остальное неважно»
По итогам сезона Норрис занял в таблице шестое место – для него это повторение лучшего результата в карьере. При этом четвертой позиции Шарля Леклера гонщик McLaren уступил всего одно очко.
«Раздражает ли это меня? Да. Хотел бы я стать четвертым? Да, – признался Ландо. – Но Шарль обошел меня, и тут ничего не поделать. Он сильно провел уик-энд.
Впрочем, когда ты не первый и не последний, все остальное не имеет для меня большого значения. И уж точно не изменит моего подхода»
Объясняя результат McLaren в Абу-Даби – после хорошей квалификационной формы гонщики команды финишировали лишь пятым и шестым, – британец пояснил: «Есть несколько мест, где мы испытывали очевидные сложности. Прежде всего, это медленные повороты – "эска" и с 12-го до 14-го. На самом деле, почти все.
Честно говоря, мы ожидали, что в более прохладных условиях станет полегче. Но этого не случилось. Так что мы явно что-то упустили в этот раз.
Из-за этого мне пришлось атаковать изо всех сил, чтобы удержаться за Mercedes и Ferrari. В таком режиме шины продержались совсем недолго».
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