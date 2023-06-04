Норрис: Я и без столкновения с Льюисом не рассчитывал на очки

Ландо Норрис стал одним из главных героев субботы на трассе в Барселоне. Британец показал за рулем McLaren третий результат, совсем немного уступив Карлосу Сайнсу из Ferrari. Однако его надежды на хорошую гонку испарились уже во втором повороте после старта – Ландо задел машину Льюиса Хэмилтона, повредил переднее крыло и был вынужден менять его.

После этого Норрис ни разу по ходу дистанции не поднялся выше 15-го место и завершил гонку 17-м, почти в полутора кругах позади победившего Макса Ферстаппена.

Оценивая свое выступление, пилот McLaren сказал: «Темп сегодня был таким, какой мы и ожидали – плохим. Честно говоря, ни на что другое мы и не рассчитывали. В лучшем случае была надежда заработать какие-то очки. Вот вчера в квалификации результат оказался действительно неожиданным».

На прямой вопрос, смог бы он финишировать в десятке, если бы не контакт с Хэмилтоном, Ландо ответил: «Пожалуй что нет. Нет».

Он объяснил: «Мы просто медленные. Это так на протяжении всего сезона. Тут нечего больше добавить.

Суббота получилась особенной. У лидеров начались сложности, а кое-кто из догоняющих хорошо справился с работой. Странный день: соперники ошибались, а мы смогли этим воспользоваться».

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Лэнс Сторлл, Aston Martin AMR23, Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Ландо продолжил: «Не считая квалификации на этом этапе, у нас со старта чемпионата нет темпа. В половине гонок нам не удавалось зарабатывать очки. сегодня это произошло вновь. Мы заранее знали, что будет очень сложно.

Мы даже близко не на уровне Alpine или Aston, а также любой команды из первой пятерки. Нет смысла мечтать об очках, когда у тебя недостаточно скорости».

Говоря о столкновении с Хэмилтоном, которое окончательно испортило его гонку, Норрис отметил: «Я еще в первом повороте увидел, что Макс [Ферстаппен] немного выехал с трассы. Из-за этого во втором повороте он оказался на поребрике, и всем пришлось чуть гасить скорость.

Я был слишком близко к Льюису, чтобы среагировать – притормозить или отвернуть в сторону. Так что просто неудачный момент. Льюис поехал дальше, но он и не допустил никакого нарушения».

Не считая гонки в Мельбурне, где из-за большого количества сходов Норрис и его напарник Оскар Пиастри стали шестым и восьмым, они ни в одной гонке не финишировали выше девятого места.

Ранее в McLaren признались, что прошлой осенью приняли решение перепроектировать машину, потому в первых Гран При она еще не была окончательно готова.