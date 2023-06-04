Норрис: Я и без столкновения с Льюисом не рассчитывал на очки
Гонщик McLaren признался, что третье место в квалификации даже близко не отражало его истинную скорость на испанском этапе
Ландо Норрис стал одним из главных героев субботы на трассе в Барселоне. Британец показал за рулем McLaren третий результат, совсем немного уступив Карлосу Сайнсу из Ferrari. Однако его надежды на хорошую гонку испарились уже во втором повороте после старта – Ландо задел машину Льюиса Хэмилтона, повредил переднее крыло и был вынужден менять его.
После этого Норрис ни разу по ходу дистанции не поднялся выше 15-го место и завершил гонку 17-м, почти в полутора кругах позади победившего Макса Ферстаппена.
Оценивая свое выступление, пилот McLaren сказал: «Темп сегодня был таким, какой мы и ожидали – плохим. Честно говоря, ни на что другое мы и не рассчитывали. В лучшем случае была надежда заработать какие-то очки. Вот вчера в квалификации результат оказался действительно неожиданным».
На прямой вопрос, смог бы он финишировать в десятке, если бы не контакт с Хэмилтоном, Ландо ответил: «Пожалуй что нет. Нет».
Он объяснил: «Мы просто медленные. Это так на протяжении всего сезона. Тут нечего больше добавить.
Суббота получилась особенной. У лидеров начались сложности, а кое-кто из догоняющих хорошо справился с работой. Странный день: соперники ошибались, а мы смогли этим воспользоваться».
После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Лэнс Сторлл, Aston Martin AMR23, Ландо Норрис, McLaren MCL60
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Ландо продолжил: «Не считая квалификации на этом этапе, у нас со старта чемпионата нет темпа. В половине гонок нам не удавалось зарабатывать очки. сегодня это произошло вновь. Мы заранее знали, что будет очень сложно.
Мы даже близко не на уровне Alpine или Aston, а также любой команды из первой пятерки. Нет смысла мечтать об очках, когда у тебя недостаточно скорости».
Говоря о столкновении с Хэмилтоном, которое окончательно испортило его гонку, Норрис отметил: «Я еще в первом повороте увидел, что Макс [Ферстаппен] немного выехал с трассы. Из-за этого во втором повороте он оказался на поребрике, и всем пришлось чуть гасить скорость.
Я был слишком близко к Льюису, чтобы среагировать – притормозить или отвернуть в сторону. Так что просто неудачный момент. Льюис поехал дальше, но он и не допустил никакого нарушения».
Не считая гонки в Мельбурне, где из-за большого количества сходов Норрис и его напарник Оскар Пиастри стали шестым и восьмым, они ни в одной гонке не финишировали выше девятого места.
Ранее в McLaren признались, что прошлой осенью приняли решение перепроектировать машину, потому в первых Гран При она еще не была окончательно готова.
Сайнс обвинил барселонскую трассу в слабом выступлении Ferrari
Судьи Ф1 оштрафовали Mercedes после финиша Гран При Испании
Гран При Испании: дуэли в квалификациях
Гран При Испании: дуэли в квалификациях Гран При Испании: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Испании
Стартовая решетка Гран При Испании Стартовая решетка Гран При Испании
Гран При Монако: дуэли в квалификациях
Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако: дуэли в квалификациях
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании
Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов
Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов
Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren
Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren
Самое важное:
«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние
«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние «Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние
Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон
Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон
Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне
Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.