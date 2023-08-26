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Норрис: Я еще никогда не проезжал так плохо вторую половину круга

Гонщик McLaren объяснил, почему остался вторым в квалификации голландского Гран При

Александр Кабановский
Автор:
Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис лидировал в квалификации этапа Ф1 в Зандворте за четыре минуты до клетчатого флага, когда у пилотов оставалось еще по одной быстрой попытке. 

Под клетчатым флагом британец преодолел первый сектор с новым рекордом сессии, но не смог поддержать такой темп на двух оставшихся и проиграл полсекунды Максу Ферстаппену. 

Норрис будет стартовать в воскресенье вторым – по его собственным словам, такой результат принес ему смешанные эмоции. 

«В принципе, я доволен. Второе место – неплохой результат, – сказал он в интервью после финиша. – В таких [сырых] условиях всегда есть шанс, что Макс допустит ошибку, но в этот раз ее не было, что весьма досадно.  

Квалификация вообще получилась хаотичной, но команда отлично сработала, и мы вторые».

Возвращаясь к своему кругу, он добавил: «Квалификация – это всегда стресс вне зависимости от условий. Хотя сегодня, конечно, было сложнее обычного. Первая половина финального круга получилась у меня прекрасной. Но вторая… Пожалуй, это была едва ли не худшая вторая половина круга за всю мою жизнь».

На вопрос о том, что именно пошло не так, Ландо ответил: «Гонщик слишком рано достиг своего пика. Шины работали и дальше, а вот гонщик начал сдавать. Над этим мне еще предстоит поработать. 

Так что все сложилось не идеально, но в целом неплохо. Я готов принять такой результат».

В нынешнем сезоне Норрис уже стартовал вторым в Сильверстоуне, где удержал эту позицию до финиша. 

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