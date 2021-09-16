Норрис: Я быстро просчитал Хэмилтона

Ландо Норрис значительную часть Гран При Италии провел в борьбе с Льюисом Хэмилтоном. В спринте пилот McLaren сразу обогнал действующего чемпиона, а затем до финиша сдерживал его позади.

В гонке Норрис вновь стал препятствием для Хэмилтона: сначала он почти весь первый отрезок не давал себя пройти, а потом вновь оказался впереди из-за более позднего пит-стопа.

«Я хорошо потренировался в субботу, обороняясь от Хэмилтона 18 кругов, – сказал Норрис. – Мне быстро удалось его вычислить, я понял, в каких местах он силен, в каких слаб. К тому же, он был на жестких шинах, так что большую часть отрезка я без проблем его сдерживал.

На в последние два-три круга отрезка его Hard заработал лучше, или мой Medium стал уходить, но он меня прошел. А потом заехал в боксы и я обошел его, пересидев на трассе».

Успешная борьба с Хэмилтоном позволила Норрису финишировать в Монце на втором месте.