Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран При России на трассе в Сочи. Британский пилот, для которого поул на старте воскресной гонки стал первым в карьере, лучше всех соперников провел решающие минуты сессии, когда в решающей попытке пилоты впервые за время квалификации выехали на подсыхающую трассу на сликах.

Хотя дожди внесли серьезные изменения в график субботы (были отменены тренировка Ф1 и по одной гонке в Ф2 и Ф3), квалификация состоялась в изначально отведенное для нее время и обошлась без красных флагов и серьезных инцидентов. Более того, уже в первом сегменте абсолютное большинство кругов было пройдено гонщиками на т.н. промежуточной резине (на покрышках для сильного дождя из боксов выехал только Фернандо Алонсо, но и испанец достаточно быстро перешел на шины с зеленой полосой на боковине). Во втором сегменте использовалась исключительно промежуточная резина, а в последней попытке третьего сегмента все 10 пилотов перешли на слики.

Слики позволили заметно ускориться на последнем быстром круге – и темп на этом круге и решил судьбу первых мест на стартовом поле. И в то время как на первых позициях протокола оказались Норрис, Карлос Сайнс и Джордж Расселл, гонщики Mercedes провели эти решающие минуты не лучшим образом. В частности, Льюис Хэмилтон допустил контакт со стеной пит-лейна, заезжая на переобувание в конце первой попытки, в начале второй жаловался на проблемы с прогревом шин – а на решающем быстром круге потерял контроль над машиной, которая на небольшой скорости ударилась об отбойник задней частью.

Макс Ферстаппен, которому в любом случае придется стартовать с последней позиции (после получения штрафов за столкновение с Хэмилтоном в Сочи и за замену силовой установки), не проехал ни одного быстрого круга – по ходу первого сегмента голландец выехал из боксов, но вернулся на пит-лейн в конце второго круга и больше на трассе не появлялся. Оказавшийся в такой же ситуации Шарль Леклер предпочел полноценно отработать первый сегмент, совершил по трассе 10 кругов и прошел во вторую часть квалификацию – а вот в ней на трассу уже не выезжал.

Также по ходу второго сегмента не совершил ни одного быстрого круга Николя Латифи. Перед квалификацией на машине пилота Williams заменили двигатель внутреннего сгорания, турбину и мотор-генератор MGU-H – таким образом, канадец стал третьим пилотом, который получит штраф за замену элементов силовой установки и начнет воскресную гонку с одной из последних позиций. Причиной внеплановой замены команда назвала неисправность пневматической системы (отвечающей в двигателе болида Ф1 за закрытие клапанов).

Никита Мазепин показал 19-й результат, серьезно отстав даже от своего напарника: россиянин уступил Мику Шумахеру почти 4 секунды, а лучшему времени первого сегмента в исполнении Хэмилтона проиграл почти 8. Во второй попытке россиянин совершил два круга, на первом из которых допустил заметную ошибку на первом секторе, а на втором в начале круга не смог максимально эффективно атаковать из-за трафика.

Наиболее явный случай блокировки имел место во втором сегменте, когда Даниэль Риккардо во 2-м повороте помешал Лэнсу Строллу. Судьи этапа объявили, что рассмотрят этот эпизод по завершении сессии.