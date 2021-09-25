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Формула 1 / Гран При России Отчет о квалификации

Норрис взял поул на трассе в Сочи, Mercedes и Red Bull не попали в первую тройку

Льюис Хэмилтон в решающий момент квалификации дважды приложил болид об отбойники

Норрис взял поул на трассе в Сочи, Mercedes и Red Bull не попали в первую тройку

Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран При России на трассе в Сочи. Британский пилот, для которого поул на старте воскресной гонки стал первым в карьере, лучше всех соперников провел решающие минуты сессии, когда в решающей попытке пилоты впервые за время квалификации выехали на подсыхающую трассу на сликах.

Хотя дожди внесли серьезные изменения в график субботы (были отменены тренировка Ф1 и по одной гонке в Ф2 и Ф3), квалификация состоялась в изначально отведенное для нее время и обошлась без красных флагов и серьезных инцидентов. Более того, уже в первом сегменте абсолютное большинство кругов было пройдено гонщиками на т.н. промежуточной резине (на покрышках для сильного дождя из боксов выехал только Фернандо Алонсо, но и испанец достаточно быстро перешел на шины с зеленой полосой на боковине). Во втором сегменте использовалась исключительно промежуточная резина, а в последней попытке третьего сегмента все 10 пилотов перешли на слики. 

Слики позволили заметно ускориться на последнем быстром круге – и темп на этом круге и решил судьбу первых мест на стартовом поле. И в то время как на первых позициях протокола оказались Норрис, Карлос Сайнс и Джордж Расселл, гонщики Mercedes провели эти решающие минуты не лучшим образом. В частности, Льюис Хэмилтон допустил контакт со стеной пит-лейна, заезжая на переобувание в конце первой попытки, в начале второй жаловался на проблемы с прогревом шин – а на решающем быстром круге потерял контроль над машиной, которая на небольшой скорости ударилась об отбойник задней частью.

Макс Ферстаппен, которому в любом случае придется стартовать с последней позиции (после получения штрафов за столкновение с Хэмилтоном в Сочи и за замену силовой установки), не проехал ни одного быстрого круга – по ходу первого сегмента голландец выехал из боксов, но вернулся на пит-лейн в конце второго круга и больше на трассе не появлялся. Оказавшийся в такой же ситуации Шарль Леклер предпочел полноценно отработать первый сегмент, совершил по трассе 10 кругов и прошел во вторую часть квалификацию – а вот в ней на трассу уже не выезжал.

Также по ходу второго сегмента не совершил ни одного быстрого круга Николя Латифи. Перед квалификацией на машине пилота Williams заменили двигатель внутреннего сгорания, турбину и мотор-генератор MGU-H – таким образом, канадец стал третьим пилотом, который получит штраф за замену элементов силовой установки и начнет воскресную гонку с одной из последних позиций. Причиной внеплановой замены команда назвала неисправность пневматической системы (отвечающей в двигателе болида Ф1 за закрытие клапанов).

Никита Мазепин показал 19-й результат, серьезно отстав даже от своего напарника: россиянин уступил Мику Шумахеру почти 4 секунды, а лучшему времени первого сегмента в исполнении Хэмилтона проиграл почти 8. Во второй попытке россиянин совершил два круга, на первом из которых допустил заметную ошибку на первом секторе, а на втором в начале круга не смог максимально эффективно атаковать из-за трафика.

Наиболее явный случай блокировки имел место во втором сегменте, когда Даниэль Риккардо во 2-м повороте помешал Лэнсу Строллу. Судьи этапа объявили, что рассмотрят этот эпизод по завершении сессии.

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Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1'41.993  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'42.510 0.517
3 United Kingdom Джордж Расселл Williams 1'42.983 0.990
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'44.050 2.057
5 Australia Даниэль Риккардо McLaren 1'44.156 2.163
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1'44.204 2.211
7 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'44.710 2.717
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1'44.956 2.963
9 Mexico Серхио Перес Red Bull 1'45.337 3.344
10 France Эстебан Окон Alpine 1'45.865 3.872
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1'46.573 4.580
12 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'46.641 4.648
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1'46.751 4.758
14 Canada Николя Латифи Williams    
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1'49.586 7.593
16 Germany Мик Шумахер Haas 1'49.830 7.837
17 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1'51.023 9.030
18 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1'53.764 11.771
19 Monaco Шарль Леклер Ferrari    
20 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull    
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