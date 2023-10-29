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Норрис взял на себя вину за проваленную квалификацию

Гонщик McLaren рассказал о последовательности событий, которые закончились для него 19-м результатом в субботней сессии Гран При Мексики

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норриса называли главным соперником Макса Ферстаппена в споре за поул на трассе братьев Родригес. Однако в итоге первая стартовая позиция не досталась ни одному из них. 

Лидер Red Bull будет стартовать третьим, а вот британец из McLaren столкнулся со сложностями в первом же сегменте сессии и остался далеко позади.  

Началось все с того, что быстрый круг на шинах Medium Ландо пришлось прервать по указанию команды. После этого у него осталась единственная попытка с двумя быстрыми кругами. Но на первом из них ошибся сам пилот, а проехать второй помешали желтые флаги из-за разворота Фернандо Алонсо. 

«Мне сказали вернуться на пит-лейн, хотя темп был хорошим, – рассказал Норрис о своем выступлении в интервью Sky Sports. – Очевидно, с машиной было что-то не так, хотя я не заметил никаких проблем.

На самом деле, я сам наделал ошибок на том единственном круге, что у меня был. А окончательно все испортили желтые флаги. Так что у меня был всего один шанс, но я сам его упустил».

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Ландо Норрис, McLaren

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren

Норрис добавил, что пока не в курсе, почему его вернули на пит-лейн в тот момент, когда он был на шинах Medium.

«Да, пришлось заезжать прямо с быстрого круга, – сказал он. – Мы, конечно, обсудим, в чем было дело. Но у меня все равно был быстрый круг, который я не использовал. Так что вина на мне».

Так как Юку Цуноду переставят в конец решетки за замену мотора с нарушением лимита на сезон, Норрис в итоге будет стартовать с 18-й позиции. За всю карьеру он всего раз занимал такое место на решетке – в Мексике два года назад, и тогда финишировал десятым. 

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