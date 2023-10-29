Норрис взял на себя вину за проваленную квалификацию
Гонщик McLaren рассказал о последовательности событий, которые закончились для него 19-м результатом в субботней сессии Гран При Мексики
Ландо Норриса называли главным соперником Макса Ферстаппена в споре за поул на трассе братьев Родригес. Однако в итоге первая стартовая позиция не досталась ни одному из них.
Лидер Red Bull будет стартовать третьим, а вот британец из McLaren столкнулся со сложностями в первом же сегменте сессии и остался далеко позади.
Началось все с того, что быстрый круг на шинах Medium Ландо пришлось прервать по указанию команды. После этого у него осталась единственная попытка с двумя быстрыми кругами. Но на первом из них ошибся сам пилот, а проехать второй помешали желтые флаги из-за разворота Фернандо Алонсо.
«Мне сказали вернуться на пит-лейн, хотя темп был хорошим, – рассказал Норрис о своем выступлении в интервью Sky Sports. – Очевидно, с машиной было что-то не так, хотя я не заметил никаких проблем.
На самом деле, я сам наделал ошибок на том единственном круге, что у меня был. А окончательно все испортили желтые флаги. Так что у меня был всего один шанс, но я сам его упустил».
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Ландо Норрис, McLaren
Норрис добавил, что пока не в курсе, почему его вернули на пит-лейн в тот момент, когда он был на шинах Medium.
«Да, пришлось заезжать прямо с быстрого круга, – сказал он. – Мы, конечно, обсудим, в чем было дело. Но у меня все равно был быстрый круг, который я не использовал. Так что вина на мне».
Так как Юку Цуноду переставят в конец решетки за замену мотора с нарушением лимита на сезон, Норрис в итоге будет стартовать с 18-й позиции. За всю карьеру он всего раз занимал такое место на решетке – в Мексике два года назад, и тогда финишировал десятым.
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