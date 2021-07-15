Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом

Пилот McLaren Ландо Норрис подготовил особенный шлем к Гран При Великобритании. На нем появились благодарности, которые посетители официального сайта гонщика оставляли в адрес врачей и волонтеров, на которых легла основная нагрузка во время пандемии коронавируса. После Гран При шлем будет продан с аукциона, а вырученную сумму гонщик направит в адрес одного из благотворительных фондов.

Особенный шлем к Сильверстоуну подготовил и Джордж Расселл из Williams. Он посвятил дизайн родной стране, разместив на головном уборе изображения традиционных символов Британии – Тауэрского моста и красной телефонной будки.