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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом

Автор:
, редактор

Перед очередной гонкой пилот McLaren не просто дал волю фантазии, но и поддержал тех, на кого легла основная нагрузка во время пандемии

Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом

Пилот McLaren Ландо Норрис подготовил особенный шлем к Гран При Великобритании. На нем появились благодарности, которые посетители официального сайта гонщика оставляли в адрес врачей и волонтеров, на которых легла основная нагрузка во время пандемии коронавируса. После Гран При шлем будет продан с аукциона, а вырученную сумму гонщик направит в адрес одного из благотворительных фондов.

 

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Особенный шлем к Сильверстоуну подготовил и Джордж Расселл из Williams. Он посвятил дизайн родной стране, разместив на головном уборе изображения традиционных символов Британии – Тауэрского моста и красной телефонной будки.

 

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