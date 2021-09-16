Норрис выпил из ботинка Риккардо и поделился впечатлениями
Автор: Иван Матушкин , редактор
Ландо надеется, что первый опыт останется последним
Ландо Норрис финишировал вторым на Гран При Италии, уступив только своему напарнику по McLaren Даниэлю Риккардо. На церемонии награждения Норрис поучаствовал в традиционной для его австралийского партнера церемонии «шуи», выпив шампанское из ботинка Риккардо. Кроме пилотов, в ней принял участие и глава команды Зак Браун.
После этого Норрис признался, что надеется никогда не повторить такой опыт.
«На вкус было нормально, но я все равно не большой фанат таких напитков, – сказал Норрис. – Там есть добавка от Даниэля, из ботинка, где его потная нога провела последние два часа. Я бы такое никому не советовал попробовать, надеюсь, у меня это был последний раз. Но в начале года я обещал, что если мы оба попадем на подиум, то я это сделаю».
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Норрис выпил из ботинка Риккардо и поделился впечатлениями
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