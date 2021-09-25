Норрис выиграл поул благодаря риску и удаче

Ландо Норрис неожиданно выиграл квалификацию Гран При России Формулы 1. На подсыхающей трассе, когда все перешли на слики, он лучше всех сумел прогреть резину перед последней попыткой и проехал круг с лучшим временем.

После дубля в Монце команда McLaren не ожидала в скором времени снова оказаться впереди всех, признался британский гонщик.

«Потрясающее чувство! – сказал Норрис сразу после квалификации. – Даже не знаю, что сказать. Никогда не знаешь, когда завоюешь свой первый поул, пока не сделаешь это. Большое спасибо команде!

Мы совершенно не ожидали, что выиграем квалификацию, особенно после невероятного везения в Монце, но сумели выжить максимум из появившейся возможности.

Сейчас я выгляжу счастливым, но это было очень сложно сделать. Я выехал на мягких шинах, и мне казалось, что я проигрываю две секунды. Не было никакой уверенности. Мы планировали, что я сразу пойду на быстрый круг. Но я рискнул, смог прогреть шины и под конец успел на быстрый круг, который и стал быстрейшим.

Не знаю, как завтра сложится гонка, и кто будет впереди на выходе из первого поворота. Но у нас лучшая стартовая позиция, какой мы могли добиться, так что я рад поулу. Надеюсь, скоро мы будем регулярно стартовать первыми».