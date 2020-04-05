Норрис выбрал самую серьезную серию кибергонок

Ландо Норрис – один из пилотов Формулы 1, который в отсутствие реальных гонок регулярно участвует в самых разных виртуальных соревнованиях. Включая гонки, которые проводятся под эгидой организаторов чемпионата мира. Однако британский гонщик не считает виртуальные Гран При таким уж серьезным состязанием. Об этом Норрис рассказал в коротком интервью Motorsport.com.

«В официальных гонках много разных знаменитостей, которые не являются серьезными соперниками. Спору нет – там бывает очень весело, и там тоже есть действующие гонщики, но в целом это выглядит не очень серьезно. Это скорее способ развлечься самому и развлечь остальных, там чувствуешь себя более расслабленно.

Думаю, мне больше по душе соревнования, которые проводит Veloce. Там больше и профессиональных пилотов, и очень опытных киберспортсменов. Там расслабляться уже не приходится».

Компания Veloce Esports организовала кибергонку с участием известных пилотов (включая того же Норриса) уже в день, когда должен был состояться отмененный из-за угрозы коронавируса Гран При Австралии – и после этого регулярно устраивает виртуальные соревнования в разных форматах.