Норрис выбрал самую серьезную серию кибергонок
Пилот McLaren, активно принимающий участие в заездах на симуляторах, считает официальные виртуальные Гран При скорее развлекательным, чем спортивным мероприятием
Ландо Норрис – один из пилотов Формулы 1, который в отсутствие реальных гонок регулярно участвует в самых разных виртуальных соревнованиях. Включая гонки, которые проводятся под эгидой организаторов чемпионата мира. Однако британский гонщик не считает виртуальные Гран При таким уж серьезным состязанием. Об этом Норрис рассказал в коротком интервью Motorsport.com.
«В официальных гонках много разных знаменитостей, которые не являются серьезными соперниками. Спору нет – там бывает очень весело, и там тоже есть действующие гонщики, но в целом это выглядит не очень серьезно. Это скорее способ развлечься самому и развлечь остальных, там чувствуешь себя более расслабленно.
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Думаю, мне больше по душе соревнования, которые проводит Veloce. Там больше и профессиональных пилотов, и очень опытных киберспортсменов. Там расслабляться уже не приходится».
Компания Veloce Esports организовала кибергонку с участием известных пилотов (включая того же Норриса) уже в день, когда должен был состояться отмененный из-за угрозы коронавируса Гран При Австралии – и после этого регулярно устраивает виртуальные соревнования в разных форматах.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Ландо Норрис
|Автор
|Кирилл Качнов
Норрис выбрал самую серьезную серию кибергонок
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