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Формула 1 / Новость

Норрис выбрал самую серьезную серию кибергонок

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Норрис выбрал самую серьезную серию кибергонок
Автор:
, Главный редактор
5 апр. 2020 г., 18:18

Пилот McLaren, активно принимающий участие в заездах на симуляторах, считает официальные виртуальные Гран При скорее развлекательным, чем спортивным мероприятием

Ландо Норрис – один из пилотов Формулы 1, который в отсутствие реальных гонок регулярно участвует в самых разных виртуальных соревнованиях. Включая гонки, которые проводятся под эгидой организаторов чемпионата мира. Однако британский гонщик не считает виртуальные Гран При таким уж серьезным состязанием. Об этом Норрис рассказал в коротком интервью Motorsport.com.

«В официальных гонках много разных знаменитостей, которые не являются серьезными соперниками. Спору нет – там бывает очень весело, и там тоже есть действующие гонщики, но в целом это выглядит не очень серьезно. Это скорее способ развлечься самому и развлечь остальных, там чувствуешь себя более расслабленно.

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Думаю, мне больше по душе соревнования, которые проводит Veloce. Там больше и профессиональных пилотов, и очень опытных киберспортсменов. Там расслабляться уже не приходится».

Компания Veloce Esports организовала кибергонку с участием известных пилотов (включая того же Норриса) уже в день, когда должен был состояться отмененный из-за угрозы коронавируса Гран При Австралии – и после этого регулярно устраивает виртуальные соревнования в разных форматах.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Ландо Норрис
Автор Кирилл Качнов

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