Норрис выбрал для своего шлема раскраску от 6-летней девочки
Пилот McLaren провел конкурс среди болельщиков – и теперь проведет Гран При Великобритании в очень необычном шлеме
Ландо Норрис опубликовал в твиттере изображения шлема, который будет использовать в предстоящий уик-энд.
«Этот шлем нарисовала Ева, ей всего шесть лет, – гласит подпись. – Заслуженный успех.
Нам очень понравился этот вариант, а Ева сможет навсегда сохранить эту историю».
Раскраска представляет собой написанные детской рукой имя и фамилию гонщика, а также его логотип. В одном месте последняя буква фамилии не влезла в отведенное место, и девочка дописала ее ниже.
В задней части шлема, кроме того, изображена гоночная машинка в весьма вольной детской трактовке, а в верхней – пара небольших сердечек.
Шлем Ландо Норриса, McLaren
Фотограф: Ландо Норрис
Шлем Ландо Норриса, McLaren
Фотограф: Ландо Норрис
Шлем Ландо Норриса, McLaren
Фотограф: Ландо Норрис
Шлем Ландо Норриса, McLaren
Фотограф: Ландо Норрис
По ходу одного из недавних стримов на Twitch Норрис рассказал о причинах своего выбора: «Я вспомнил. что в детстве тоже очень любил придумывать раскраски шлемов, часто рисовал варианты. Мне было лет пять, шесть или семь, я делал сотни рисунков. раскрашивал их и так далее.
Тот шлем, который стал победителем [конкурса для болельщиков] очень отличается от всего того, к чему я привык. Весь этот блеск, гламур, всякие крутые штуки. Это же просто напомнило мне о собственном детстве».
Он добавил: «Мне нравится такой вариант. в нем много белого, но в то же время он очень милый. Такие цвета мне по душе. большое спасибо. Ева».
Ландо использовал изменения в правилах, которые теперь позволяют пилотам Ф1 менять дизайн шлема по ходу сезона. Британец объявил. что готов подумать о новых конкурсах для болельщиков, подобных нынешнему.
Дополнительная информация: Люк Смит
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|ГП Великобритании
|Пилоты
|Ландо Норрис
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский