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Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

Норрис выбрал для своего шлема раскраску от 6-летней девочки

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Норрис выбрал для своего шлема раскраску от 6-летней девочки
Автор:
, Ответственный редактор
30 июл. 2020 г., 13:23

Пилот McLaren провел конкурс среди болельщиков – и теперь проведет Гран При Великобритании в очень необычном шлеме

Ландо Норрис опубликовал в твиттере изображения шлема, который будет использовать в предстоящий уик-энд. 

«Этот шлем нарисовала Ева, ей всего шесть лет, – гласит подпись. – Заслуженный успех.

Нам очень понравился этот вариант, а Ева сможет навсегда сохранить эту историю».

Раскраска представляет собой написанные детской рукой имя и фамилию гонщика, а также его логотип. В одном месте последняя буква фамилии не влезла в отведенное место, и девочка дописала ее ниже.

В задней части шлема, кроме того, изображена гоночная машинка в весьма вольной детской трактовке, а в верхней – пара небольших сердечек.

Слайдер
Список

Шлем Ландо Норриса, McLaren

Шлем Ландо Норриса, McLaren
1/4

Фотограф: Ландо Норрис

Шлем Ландо Норриса, McLaren

Шлем Ландо Норриса, McLaren
2/4

Фотограф: Ландо Норрис

Шлем Ландо Норриса, McLaren

Шлем Ландо Норриса, McLaren
3/4

Фотограф: Ландо Норрис

Шлем Ландо Норриса, McLaren

Шлем Ландо Норриса, McLaren
4/4

Фотограф: Ландо Норрис

По ходу одного из недавних стримов на Twitch Норрис рассказал о причинах своего выбора: «Я вспомнил. что в детстве тоже очень любил придумывать раскраски шлемов, часто рисовал варианты. Мне было лет пять, шесть или семь, я делал сотни рисунков. раскрашивал их и так далее. 

Тот шлем, который стал победителем [конкурса для болельщиков] очень отличается от всего того, к чему я привык.  Весь этот блеск, гламур, всякие крутые штуки. Это же просто напомнило мне о собственном детстве».  

Он добавил: «Мне нравится такой вариант. в нем много белого, но в то же время он очень милый. Такие цвета мне по душе. большое спасибо. Ева».

Ландо использовал изменения в правилах, которые теперь позволяют пилотам Ф1 менять дизайн шлема по ходу сезона. Британец объявил. что готов подумать о новых конкурсах для болельщиков, подобных нынешнему.

Дополнительная информация: Люк Смит

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Александр Кабановский

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