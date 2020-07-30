Норрис выбрал для своего шлема раскраску от 6-летней девочки

Ландо Норрис опубликовал в твиттере изображения шлема, который будет использовать в предстоящий уик-энд.

«Этот шлем нарисовала Ева, ей всего шесть лет, – гласит подпись. – Заслуженный успех.

Нам очень понравился этот вариант, а Ева сможет навсегда сохранить эту историю».

Раскраска представляет собой написанные детской рукой имя и фамилию гонщика, а также его логотип. В одном месте последняя буква фамилии не влезла в отведенное место, и девочка дописала ее ниже.

В задней части шлема, кроме того, изображена гоночная машинка в весьма вольной детской трактовке, а в верхней – пара небольших сердечек.

Слайдер Список Шлем Ландо Норриса, McLaren 1 / 4 Фотограф: Ландо Норрис Шлем Ландо Норриса, McLaren 2 / 4 Фотограф: Ландо Норрис Шлем Ландо Норриса, McLaren 3 / 4 Фотограф: Ландо Норрис Шлем Ландо Норриса, McLaren 4 / 4 Фотограф: Ландо Норрис

По ходу одного из недавних стримов на Twitch Норрис рассказал о причинах своего выбора: «Я вспомнил. что в детстве тоже очень любил придумывать раскраски шлемов, часто рисовал варианты. Мне было лет пять, шесть или семь, я делал сотни рисунков. раскрашивал их и так далее.

Тот шлем, который стал победителем [конкурса для болельщиков] очень отличается от всего того, к чему я привык. Весь этот блеск, гламур, всякие крутые штуки. Это же просто напомнило мне о собственном детстве».

Он добавил: «Мне нравится такой вариант. в нем много белого, но в то же время он очень милый. Такие цвета мне по душе. большое спасибо. Ева».

Ландо использовал изменения в правилах, которые теперь позволяют пилотам Ф1 менять дизайн шлема по ходу сезона. Британец объявил. что готов подумать о новых конкурсах для болельщиков, подобных нынешнему.

Дополнительная информация: Люк Смит