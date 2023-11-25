Норрис: Все круги в квалификации вышли отличными, кроме самого важного

Ландо Норрис казался главным соперником Макса Ферстаппена в субботней сессии на «Яс-Марине». После первых попыток в финале сессии британец занимал второе место – о под клетчатым флагом пустил машину в занос на третьем секторе, не улучшил время и будет стартовать в воскресенье только пятым.

Сам гонщик оценил потерю времени в четыре десятых секунды – и назвал виновником исключительно себя самого. Можно вспомнить, как совсем недавно похожая история произошла с ним и в Катаре.

«Всегда очень обидно, когда допускаешь ошибку, сражаясь в квалификации за хорошие позиции, – сказал Ландо. – Что-то у меня стало многовато субботних ошибок. Причем в этот раз все остальные круги вышли просто отличными.

И в первом, и во втором сегментах я проехал очень здорово, первая попытка в финале тоже была сильной. И всего одна небольшая ошибка…

Не знаю, почему так вышло. Я не делал ничего такого весь уик-энд. Очень жаль – я просто дерьмово отработал».

Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images Ландо Норрис, McLaren MCL60

На вопрос, не слишком ни он строг к себе, Норрис ответил: «Вовсе нет. Я сражался за вторую позицию, но остался только пятым из-за тупой ошибки. Напротив, это я еще недостаточно строг к себе».

Другой пилот McLaren Оскар Пиастри избежал в субботу неприятностей и будет стартовать третьим.

«Не все складывалось просто, – признался австралиец. – Скорость была, но я допускал многовато ошибок. Даже на решающем круге мне не удалось избежать одной – правда, небольшой.

Но к последнему повороту мне все же удалось все выправить. Так что я доволен. Машина быстра с самого начала этапа, для нас это хорошая новость после Вегаса. Приятно вернуться в первую тройку».

У Джорджа Расселла из Mercedes Оскар выиграл 0,006 секунды.