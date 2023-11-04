Норрис впервые в карьере выиграл квалификацию спринта

В субботу ничто на «Интерлагосе» не напоминало о вчерашнем урагане. Спор за позиции на стартовой решетке спринта гонщики провели под голубым небом и ярким солнцем.

Из-за укороченного формата в финале все проводили лишь по одной позиции, причем у обеих пилотов Ferrari, Серхио Переса и Оскара Пиастри к этому времени вообще не осталось свежих сликов Soft.

И если трое из этих гонщиков в итоге остались далеко позади, то Перес едва не стал автором сенсации: он показал абсолютно рекордное время на первом секторе, а после двух опережал график поула на десятую с лишним.

Но затем резина все же стала сдавать, и мексиканец пересек линию финиша третьим. Победителем же, подтверждая свои пятничные слова о шансах на поул, стал Ландо Норрис. Он не слишком здорово начал круг, но затем добавил и показал время 1:10.622 – что позволило всего на 0,061 превзойти победителя главной квалификации Макса Ферстаппена.

Четвертым и пятым в спринте будут стартовать гонщики Mercedes – на этот раз Джордж Расселл проехал чуть быстрее Льюиса Хэмилтона.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Четыре следующих позиции на решетке займут гонщики AlphaTauri и Ferrari, причем сильнейшим в этом квартете оказался тот единственный, кто пока ни разу не выигрывал Гран При и даже не поднимался на подиум.

Юки Цунода, который в Гран При ни разу не стартовал выше четвертого ряда, на этот раз показал шестое время, опередив Шарля Леклера, Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса – разница между двумя последними составила 0,004 секунды.

Оскар Пиастри, как и днем ранее, остался десятым.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Без Haas

Как и в главной квалификации, барьер второго сегмента стал непреодолимым для обоих гонщиков Haas. Но если в пятницу самое обидное 11-е время показал Нико Хюлькенберг, то на этот раз оно досталось Кевину Магнуссену.

Датчанину не хватило всего пяти сотых, чтобы опередить Юки Цуноду и пройти дальше.

На этой же стадии? где можно было использовать только резину Medium, из борьбы выбыли Пьер Гасли и Валттери Боттас, причем показавший 14-й результат финн из Alfa Romeo уступил лучшему результату Ландо Норриса всего 0,651 секунду.

Фернандо Алонсо не выезжал на трассу из-за повреждений машины – об этом ниже.

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Авария Эстебана Окона, Alpine A523

Ни себе, ни Алонсо

«***ный идиот Фернандо», – сказал Эстебан Окон, влетев в барьеры после контакта с машиной испанца между вторым и третьим поворотами на финальных секундах первого сегмента.

Следует признать, что вина в данном случае все же была как минимум обоюдной: гонщик Aston Martin освободил траекторию, хотя и сместился в сторону не так далеко, как мог бы, а у Alpine самого Окона на выходе из второго поворота сорвало задок, что вынудило гонщика корректировать машину рулем – и не оставило времени отвернуть левее и уйти от столкновения.

Обновление: судьи FIA рассмотрели обстоятельства аварии и не стали наказывать никого из гонщиков.

Так или иначе, но красные флаги перечеркнули надежды многих гонщиков в невероятно плотной сессии, где седьмое и 16-е места разделили меньше трех десятых.

Дальше не прошли оба пилота Williams, Чжоу Гуаньюй с Лэнсом Строллом – и сам Окон.

Прежде Ландо Норрис стартовал первым всего раз за время выступлений в Формуле 1 – на «Сочи Автодроме» в 2021 году.

Спринт в Сан Паулу стартует в субботу в 21:30 Мск.

Результаты квалификации спринта Гран При Бразилии