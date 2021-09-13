Почему Норрис не атаковал Риккардо? Дело вовсе не в приказе

Даниэль Риккардо Ландо Норрис на Гран При Италии принесли команде McLaren первый дубль с 2010 года. При этом на финальном отрезке британец, который занимал второе место, начал сокращать отставание от напарника – главе коллектива Андреасу Зайдлю даже пришлось отдать гонщикам приказ сохранять позиции.

Однако, как рассказал сам Норрис, он в любом случае не стал бы атаковать Риккардо. Дело в том, что молодого пилота очень впечатлила авария Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном, случившаяся чуть ранее.

«В какой-то момент я приблизился к нему и тут – сам не знаю, почему – у меня в голове промелькнула картина столкновения Макса и Льюиса, – рассказал Ландо. – Дело в том, что я смог очень хорошо рассмотреть ее в своих зеркалах заднего вида.

И в тот момент, когда я подумал, что можно и попробовать обогнать [Риккардо], кадры той аварии вновь появились у меня в голове. И я решил: "Да ну нафиг, кажется, это не самое умное решение"».

При этом к самому Норрису сзади приближались Серхио Перес с Валттери Боттасом, потому британец через команду попросил Риккардо поддерживать достаточно высокий темп.

«Конечно, мне бы очень хотелось выиграть, – признался он. – Но мы сделали дубль, так что я практически столь же доволен. Ощущение успеха команды в каком-то смысле перекрывает мои личные ощущения.

Я здесь уже много лет, и очень рассчитываю в будущем еще получить свой шанс вместе с McLaren. А пока просто рад тому, что оказался в этой ситуации».