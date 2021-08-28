Норрис вернулся в паддок и рассказал о своей аварии

Ландо Норриса отправили в больница после того, как во время квалификации Гран При Бельгии его McLaren сорвало с траектории в условиях сильного дождя и бросило в защитный барьер.

Спустя несколько часов гонщик вернулся в паддок. На организованной по этому поводу медиа-сессии его первым делом спросили о здоровье.

«Сейчас я чувствую себя уже куда лучше, – сказал Ландо. – Могу даже сказать, что хорошо. Несколько синяков осталось, ведь удар был очень сильным, меня здорово болтало в кокпите. Но я готов к завтрашней гонке».

После этого он перешел к обстоятельствам случившегося: «До того момента все складывалось очень здорово. С первого же круга квалификации машина ехала отлично, а я был полностью в ней уверен.

В начале третьего сегмента на трасе было так много воды, что сессию стоило остановить. Ситуация была сложной, машина часто аквапланировала. Потому нужно было точно соразмерять, в какой степени атаковать.

Наверное, я атаковал в том месте чуть острее, чем следовало. В сочетании с погодой это привело к тому, что в середине Красной воды колеса начали аквапланировать – и закончилось это не очень здорово.

Очень жаль, так как все складывалось позитивно. Думаю, мы легко могли поспорить за поул. Но вместо этого я лишь добавил команде работы».

Он добавил: «В нижней части Красной воды есть полоска другого асфальта. Это еще более усложнило ситуацию. Кажется, это был первый круг, когда я приподнял ногу с газа.

Знаете, там остаются своего рода "рельсы" [где чуть меньше воды] после проезда других машин. И если на той скорости, что была у меня, сместиться с этих рельс чуть в сторону, то сразу попадаешь в большие лужи. Если сложить вместе дождевые шины, большое количество воды, небольшую кочку в этом месте – получилось, что для такой скорости это уже перебор.

Потому, полагаю, в конечном счете это моя ошибка. В то же время я не могу сказать, что очень сильно рисковал. Это просто очень сложные условия. Очень обидно, что так получилось, но завтра я попробую отыграться».

Дополнение: Норрис потеряет пять позиций на решетке за смену коробки передач

Дополнительная информация: Адам Купер