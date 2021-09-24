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Формула 1 / Гран При России Новости

Норрис: В России ощущения более сомнительные, чем в Италии

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Пилот McLaren не ждет повторения успеха Монцы

Норрис: В России ощущения более сомнительные, чем в Италии

Ландо Норрис завершил пятничные тренировки в Сочи с четвертым результатом, помимо пилотов Mercedes уступив лишь Пьеру Гасли. На прошлом этапе в Монце гонщики McLaren заняли два первых места. Норрис не ждет от команды в России той же формы, что в Италии. Но полагает, что с другими середняками она будет бороться как минимум на равных. 

«Ощущения немного более сомнительные, – сказал Норрис. – Но иногда ощущения могут быть хорошие, а скорость не такая высокая. Потому что некоторые наши сильные стороны, что проявились в Монце, здесь видны не будут. И тут больше поворотов, которые показывают наши слабости. Так что ощущения не всегда отражаются на времени круга.

Конечно, я бы не сказал, что мы здесь так же боеспособны, как в Монце. Но все равно можем побороться с AlphaTauri и Ferrari».

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