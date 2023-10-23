Норрис: В Остине мы упустили последний в этом сезоне шанс выиграть Гран При
По мнению пилота McLaren, четыре заключительных этапа Ф1 не принесут его команде особенных успехов, а в Бразилии все будет «просто ужасно»
В американском Остине Ландо Норрис стартовал со второй позиции и лидировал с первых метров до середины дистанции. Однако затем британец пропустил Макса Ферстаппена, а в концовке уступил и Льюису Хэмилтону – последнего, правда, затем дисквалифицировали, что позволило Ландо вернуться на вторую строчку.
Пилот McLaren не покидает пьедестал с Гран При Сингапура – в его активе одно третье и три вторых места. Однако, как сам он признался после финиша, в Техасе они с командой упустили последний в нынешнем сезоне реальный шанс одержать победу.
«Думаю, что так, – согласился Ландо. – На самом деле, лучшая возможность была у нас в Катаре (где Оскар Пиастри стал сильнейшим в спринте – прим.ред.). Но я упустил ее. Понятно, что никогда не надо говорить никогда, но мы сильны на быстрых трассах вроде "Сузуки" или Катара. Таких в календаре больше не осталось.
Потому не думаю, что дальше у нас будут хорошие шансы. Как раз наоборот. Конечно, я сохраняю надежду и нацелен показывать хорошие результаты и биться за подиумы».
Слабым местом McLaren остаются медленные повороты. На трассах в Мехико, Сан-Паулу, Лас-Вегасе и Абу-Даби такие можно встретить во множестве.
«Данные GPS показывают, как плохо обстоят наши дела на малой скорости, – объяснил Ландо. – Я ничего не жду от Бразилии. Думаю, там все сложится для нас просто ужасно. Может, в Вегасе и Абу-Даби дела пойдут чуть лучше».
Глава команды Андреа Стелла признал, что до конца нынешнего чемпионата исправить ситуацию с поведением MCL60 на медленных участках уже нереально.
«[В Остине] нашим самым слабым местом было торможение перед 11-м поворотом (он выводит на длинную заднюю прямую – прим.ред.) и разгон из него, – рассказал итальянец. – Это не стало сюрпризом. Вдобавок, там много кочек. Изначально было ясно, что в этом месте наша машина работать не будет.
Мы знаем о такой особенности, но в нынешнем чемпионате что-то исправить уже не сможем»
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