Норрис: В Mercedes Расселл перестал улыбаться

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Джордж Расселл и Ландо Норрис относятся к одному, молодому поколению британских пилотов. Само собой, они почти одновременно начали карьеры и вместе прошли через все юниорские серии, став по меньшей мере приятелями.

При этом Норрис наряду со своим напарником по McLaren Даниэлем Риккардо, остается одним из самых эмоциональных пилотов в Формуле 1 в то время как Расселл все чаще демонстрирует британскую строгость и сдержанность. По мнению Норриса, в последнем виновата команда Mercedes, за которую с начала сезона выступает его приятель.

«Мой менеджер, тренер, мои родители – все всегда старались помогать мне, а не загонять меня в рамки, – пояснил Норрис. – В других командах некоторых пилотов зажимают, не дают им быть самими собой. Не думаю, что это хорошо.

Например, я как гонщик рос вместе с Джорджем Расселлом. И он всегда был очень веселым. Он был отличным парнем, но в Mercedes сильно изменился. Там видимо другой настрой, иная атмосфера. Я больше не вижу его веселым.

Джордж отличный парень, но если бы он остался таким, каким был два года назад, то сейчас его популярность была бы еще выше».