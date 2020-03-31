Норрис: В кибергонках нервничаю сильнее, чем на Гран При Ф1

Ландо Норрис стал одним из самых активных участников виртуальных гонок в отсутствие настоящих Гран При Формулы 1. Пилот McLaren с переменным успехом выступает в разных киберсериях. Он выиграл первый этап серии Veloce Pro Series, но следом за этим не смог побороться за победы в двух гонках Redline из-за собственных ошибок.

Британец признался, что во время кибергонок испытывает больше волнения, чем по ходу настоящего Гран При Формулы 1.

«Я почему-то сильно нервничаю во время кибергонок, – признался Норрис. – Сильнее чем во время настоящей квалификации. НМожет быть, это связано с тем, что я не получаю адреналина, как во время настоящего пилотажа. Обычно он помогает забывать о нервах.

В симрейсинге ты сидишь на месте, обстановка вокруг спокойная, и ты только пилотируешь. И у тебя больше времени на размышления. Приходится изо всех сил себя успокаивать, иначе я начинаю трястись и порчу квалификационные круги из-за нервов».

Норрис также объяснил, что проведение кибергонок имеет свою социальную функцию: «Куча людей смотрит заезды, и большинство из них, скорее всего, дома. Мы развлекаем их, они наслаждаются нашей борьбой. Это развлечение не только для нас, мы также удерживаем людей дома и пытаемся порадовать их».

Дополнительная информация: Люк Смит