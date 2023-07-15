Норрис в Ferrari, Сайнс в Audi. Собрали свежие слухи из паддока

Год назад большая игра на трансферном рынке началась с объявления Себастьяна Феттеля о завершении карьеры. Немцу не хватило совсем чуть-чуть терпения, чтобы получить от Aston Martin быструю машину – и его уход имел многочисленные последствия, которые продолжались для команд из середины пелотона до поздней осени. Подлил масла в огонь и конфликт между Alpine и McLaren за Оскара Пиастри.

Этим летом на рынке пилотов, казалось, царит полный штиль. Топ-команды, как и прежде, обезопасили себя долгосрочными контрактами, остальным же не по статусу проявлять активность в середине июля.

Однако ситуация только внешне кажется спокойной. Один из ветеранов журналистского корпуса Джо Савар решил обобщить все слухи, которые ходят по паддоку – и оказалось, что все очень даже интересно.

Первое предположение, впрочем, вполне очевидно: после того, как Даниэль Риккардо занял в AlphaTauri место не оправдавшего надежд Ника де Вриса, многие сразу предположили, что он постарается проявить себя и с нового сезона вытеснить из Red Bull Серхио Переса – который отправится в «младшую» команду или, что более вероятно, завершит карьеру.

Однако эта история только набирает обороты, так что здесь лучше запастись терпением хотя бы до осени.

Также, как мы уже писали, гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко в последнее время активно нахваливает Ландо Норриса, а также позитивно высказывается об Алексе Элбоне.

Однако, по информации Савара, заполучить Норриса «Быкам» будет весьма непросто. Журналист поделился слухом, будто Ландо уже подписал предварительный контракт с Ferrari. Якобы в Маранелло готовы ждать 2026 года, когда британец станет свободным агентом, и первыми «застолбили» право на его услуги по истечению нынешнего контракта гонщика с McLaren.

Норрис необходим Скудерии, так как Карлос Сайнс, якобы, принял предложение Audi. Эту тему обсуждали уже давно, испанец все опровергал, однако недавно дал понять, что для него Ferrari является лишь одним из возможных вариантов на будущее.

Утверждается, что Карлос перейдет в нынешнюю Alfa Romeo с 2025 года, чтобы освоиться в команде за сезон до официального дебюта «Четырех колец».

При этом другого гонщика Ferrari Шарля Леклера, если верить слухам, сейчас активно пытается сманить Mercedes. Там якобы утвердились в мысли, что именно монегаск станет наилучшей заменой Льюису Хэмилтону, когда тот окончательно завершит карьеру.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Эрик Юниус

Савар написал: «Самые невероятные слухи в последнее время связаны с Норрисом и Элбоном. По ходу уик-энда [в Сильверстоуне] обоих отправляли в Ferrari и Red Bull. Есть ли здесь хоть доля правды, судить сложно – но некоторые уверены, что у Ландо со Скудерией уже заключен предварительный контракт .

Мне такой переход не кажется логичным, учитывая форму Ferrari, да и его переход в Red Bull в попытке опередить Макса Ферстаппена – это тоже путь в никуда.

Другой слух говорит о Сайнсе в Audi с 2025-го. Есть и те, кто называют Леклера безумцем, если он останется в Ferrari и не примет предложения Mercedes. Я же не утверждаю ничего, а лишь привожу эти сплетни».

Он продолжил: «Лично мне главным вопросом все же видится ближайшее будущее Серхио Переса. В последнее время дела у него складываются просто ужасно.

Сейчас у него буквально земля горит под ногами, и хотя контракт гонщика действует до конца 2024 года, в команде немало тех, кто ожидает в новом сезоне более серьезной конкуренции со стороны соперников – и потому хотел бы видеть в составе более сильного второго пилота.

Собственно, именно по этой причине Даниэлю Риккардо дали шанс в AlphaTauri».

В завершении Савар поделился еще одним слухом, связанным с юниором Red Bull Лиамом Лоусоном, который сейчас успешно выступает в японской Суперформуле.

«Говорят, что он почти наверняка получит место в AlphaTauri (или как там она будет называться) в 2024 году, – написал журналист. – А вот шансов, что [лидер IndyCar] Алекс Палоу договорится с Red Bull, почти не осталось. Скорее всего, он останется в Америке и продолжит карьеру в одной из тамошних команд».