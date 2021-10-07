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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили

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Молодой британец признался, что ценит поддержку итальянских болельщиков и ничего не исключает, но пока менять команду не намерен

Норрис в Ferrari? Да, его об этом спросили

Накануне Гран При Турции пилот McLaren Ландо Норрис, ставший одновременно героем и антигероем предыдущей гонки в Сочи, дал интервью итальянской газете La Gazzetta dello Sport.

Естественно, Норрису задали самый важный для всех итальянских читателей вопрос: не собирается ли он перейти в Ferrari.

«Я счастлив быть в своей команде, к тому же я только недавно продлил контракт с McLaren и надеюсь вместе выиграть и чемпионат в личном зачете, и Кубок конструкторов, – сказал Норрис. – А что будет в ближайшие 10 лет я не знаю. У меня правда много итальянских фанатов, и в Монце я чувствовал их поддержку».

Норрис также сравнил своих напарников: нынешнего Даниэля Риккардо и прошлогоднего Карлоса Сайнса, который как раз перешел в Ferrari.

«Даниэль совсем не такой, как Сайнс. Возможно потому, что он на шесть лет старше. С Карлосом мы сдружились, при этом нам нравилось сражаться и мы были всегда близки в наших состязаниях, будь то на трассе, в симуляторах или в игре в гольф. В Риккардо все иначе, но в жизни он и правда такой, каким вы видите его по телевидению. От отличный пилот, у которого мне удается многому научиться», – сказал молодой гонщик McLaren.

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