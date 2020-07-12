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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце

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Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце
Автор:
, Главный редактор
12 июл. 2020 г., 15:50

Британский пилот смог дольше продержаться на трассе на мягких шинах и был быстрее соперников на последних кругах

Ландо Норрис на Гран При Штирии отыграл у соперников три позиции за два последних круга. Благодаря этому британец закончил гонку на пятом месте, лучшим из пилотов команд-середняков. Норрис также сохранил за собой третью позицию в общем зачете.

Вскоре после финиша гонщик McLaren в интервью британскому телеканалу Sky рассказал о том, как вел борьбу в финале заезда. «Поскольку у меня был хороший запас по шинам, я старался быть осторожнее в этой борьбе – не лезть на рожон и по максимуму пользоваться возможностями, которые предоставляют слипстрим и DRS.

Сделать все максимально надежно и уверенно. Ну, и мне, конечно, повезло, когда Стролл и Риккардо начали толкаться – и я смог сразу пройти Дэна.

Сначала я пошел в атаку на Стролла по внешней стороне поворота – но ближе к выходу поднял ногу с педали газа, чтобы не обострять ситуацию и не рисковать столкновением. Я действовал по самому безопасному варианту. Это не значит, что я умнее и рассудительнее всех – просто состояние шин у меня позволяло обойтись без лишнего риска».

При этом пилот рассказал, что фундамент успеха был заложен в первой части гонки: «Первый отрезок был так себе – я был в цепочке машин, где все были в зоне DRS друг у друга. Карлосу в этот момент было хорошо: он был первым в нашей группе и мог контролировать ситуацию.

А я был вторым с конца – следовательно, мой преследователь мог в любой момент подотстать, остудить шины и накинуться на меня. Я чувствовал себя не в своей тарелке и принял решение последить за своими шинами. Это было самое умное решение».

В итоге на единственный пит-стоп для замены мягких шин на покрышки Medium Норрис заехал на 6-7 кругов позже пилотов Racing Point, с которыми ему пришлось бороться на последних кругах – что и обеспечило описанное выше преимущество.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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