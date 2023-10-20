Норрис: Удивительно, но мы едва не завоевали поул
Пилот McLaren будет стартовать в Гран При США вторым – по его словам, можно было подняться в квалификации и еще выше
Накануне Гран При США Оскар Пиастри говорил, что у его команды McLaren не самые высокие ожидания от этого этапа. Пятничная квалификация подтвердила слова австралийца – он показал только десятый результат.
Ландо Норрис, по всей видимости, был просто не в курсе слов напарника: он завоевал вторую стартовую позицию, уступав всего 0,130 секунды лучшему результату Шарля Леклера.
Британец признался, что не ожидал подняться так высоко. «Я доволен, день вышел удачным, – сказал он сразу после окончания сессии. – Честно говоря, мы не ожидали оказаться так высоко. Так что результат стал для команды приятным бонусом.
Я допустил сегодня не так много ошибок, как в Катаре. Думаю, потенциально машина сегодня была способна на поул. Шарль сказал, что проехал не самый лучший круг, но это же можно сказать и про меня.
Возможно, мы действительно упустили очередную возможность. Но я все равно доволен результатом».
В последний раз Норрис стартовал с поула на «Сочи Автодроме» в 2021 году.
Говоря об ожиданиях от воскресной гонки, пилот McLaren добавил: «В Остине никогда невозможно предсказать, что произойдет. Но у нас хорошая позиция.
Шарль обычно хорошо стартует, обогнать его в первом повороте будет непросто. Но мы тоже будем высоко на решетке. Я попробую».
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Стартовая решетка спринта Гран При США Стартовая решетка спринта Гран При США
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