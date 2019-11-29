Норрис удивил гоночного инженера дизайном шлема

В McLaren рассказали, что для Джарвиса, соторый входит в гоночную бригаду пилота и отвечает за настройки его машины, этап на «Яс-Марине» станет последним. В честь этого Ландо Норрис разместил на шлеме его фотографию – чего, по словам пресс-службы команды, тот точно не ожидал.

Слайдер Список Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса 1 / 4 Фотограф: JMD Jens Munser Designs Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса 2 / 4 Фотограф: JMD Jens Munser Designs Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса 3 / 4 Фотограф: JMD Jens Munser Designs Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса 4 / 4 Фотограф: JMD Jens Munser Designs