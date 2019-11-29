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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Норрис удивил гоночного инженера дизайном шлема

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Норрис удивил гоночного инженера дизайном шлема
Автор:
29 нояб. 2019 г., 15:59

На Гран При Абу-Даби гонщик McLaren разместил на задней части шлема фотографию Эндрю Джарвиса – помощника своего гоночного инженера.

В McLaren рассказали, что для Джарвиса, соторый входит в гоночную бригаду пилота и отвечает за настройки его машины, этап на «Яс-Марине» станет последним. В честь этого Ландо Норрис разместил на шлеме его фотографию – чего, по словам пресс-службы команды, тот точно не ожидал.

 

 

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Список

Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса

Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса
1/4

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса

Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса
2/4

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса

Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса
3/4

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса

Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса
4/4

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

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