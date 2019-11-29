Норрис удивил гоночного инженера дизайном шлема
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На Гран При Абу-Даби гонщик McLaren разместил на задней части шлема фотографию Эндрю Джарвиса – помощника своего гоночного инженера.
В McLaren рассказали, что для Джарвиса, соторый входит в гоночную бригаду пилота и отвечает за настройки его машины, этап на «Яс-Марине» станет последним. В честь этого Ландо Норрис разместил на шлеме его фотографию – чего, по словам пресс-службы команды, тот точно не ожидал.
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Слайдер
Список
Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса
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Фотограф: JMD Jens Munser Designs
Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса
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Фотограф: JMD Jens Munser Designs
Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса
3/4
Фотограф: JMD Jens Munser Designs
Шлем гонщика McLaren Ландо Норриса
4/4
Фотограф: JMD Jens Munser Designs
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Ландо Норрис
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Норрис удивил гоночного инженера дизайном шлема
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