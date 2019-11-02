Норрис: Toro Rosso исключительно быстра в США

Гонщик Toro Rosso Пьер Гасли стал «лучшим из остальных» (т.е. гонщиков, не представляющих три топ-команды) на обеих пятничных тренировках Гран При США. Ландо Норрис из McLaren, ни разу не попавший по ходу пятницы в десятку лучших, отметил, высокую скорость Toro Rosso в Остине высокую скорость – но не счел команду Даниила Квята единственным соперником McLaren в соревновании середняков.

«Toro Rosso была быстра в пятницу, как и на всех последних этапах, – сказал Норрис. – Они исключительно сильны, как всегда в последнее время – так что, я не удивлен. Но они – не единственные наши соперники, сейчас между собой сражаются все середняки. Я совсем немного проиграл в пятницу [по времени], но откатился на несколько позиций. Так что, и мелкие улучшения, и мелкие ошибки будут дорого стоить».

McLaren с отрывом в 38 очков занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Но сам Норрис в личном зачете идет 12-м, на одно очко опережая Квята и на три отставая от находящегося на 10-м месте Даниэля Риккардо.

Дополнительная информация: Роб Хэнсфорд