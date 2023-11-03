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Норрис: Темп McLaren позволял завоевать поул

Британский гонщик рассказал, что чувствует себя опустошенным после того, как показал в бразильской квалификации только седьмой результвт

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Ландо Норрис, McLaren MCL60

В McLaren предпочли скрыть свой темп в единственной тренировки на «Интерлагосе», но уже пол ходу квалификации стало понятно, что оранжевые машины очень быстры. 

Ландо Норрис стал автором лучшего времени во втором сегменте, что позволяло назвать его серьезным претендентом на поул. Однако в квалификации команда слишком поздно отправила британца на быструю попытку – к этому времени поднялся сильный ветер и начался дождь. 

В итоге Ландо будет стартовать седьмым – и не стал скрывать своего разочарования таким результатом. 

«Машина ехала потрясающе, – сказал он в телеинтервью. – Сегодня она была достаточно быстрой, чтобы завоевать поул. Так что я просто опустошен тем, что мы сделали и каким оказался результат. 

Просто не знаю, как описать свои чувства. Машина была такой быстрой…»

Он добавил: «Сегодня можно было легко выигрывать. Но вот обладать скоростью и собрать хороший круг в третьем сегменте – не одно и то же. Однако я в любом случае разочарован.

Еще одна невеселая суббота (в этот раз сессия проходила в пятницу, – прим.ред.), в нашей ситуации было сложно сто-то сделать». 

Другой гонщик McLaren Оскар Пиастри и вовсе выехал с асфальта в последнем повороте по ходу быстрой попытки, так что будет стартовать десятым. 

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Фото: Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren

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