Норрис: Такое ощущение, словно большую часть гонки я вообще ехал последним
Пилот McLaren признался, что неверный выбор настроек в Спа поставил его в очень сложную ситуацию, так что седьмое место на финиша нельзя недооценивать
Команда McLaren очень здорово провела этапы в Британии и Венгрии, где ее пилот Ландо Норрис финишировал на второй позиции. Однако бельгийский Гран При принес гонщику совсем другие эмоции. После того, как его напарник Оскар Пиастри сошел после аварии в первом повороте, Норрис смог финишировать только седьмым.
Он начал борьбу на сликах Medium, однако те работали настолько скверно, что их пришлось заменить на Hard уже после пяти кругов. Ситуация усугубилась тем, что в McLaren выбрали для Ландо настройки с увеличенным прижимом.
«Признаюсь честно – это было просто ужасно, – рассказал он на медиа-сессии после финиша. – Мы оказались в замкнутом круге. На втором секторе я просто не мог атаковать в достаточной мере, так как упирался в соперников, а на первом и третьем темп был настолько низким, что моим преследователям приходилось приподнимать ногу с газа в Красной воде.
Меня начали обгонять еще до того, как стало можно использовать DRS. Так что надо было что-то делать. Но после перехода на Hard ситуация только ухудшилась. В этот уик-энд вообще никто не использовал Hard.
Мы считали, что этот состав может помочь нам, так что попробовать стоило. Но все осталось просто ужасно. Мне просто не хватило кругов, чтобы заставить эти шины работать и попробовать атаковать. С самого возвращения на трассу меня вновь продолжили обгонять».
Британец добавил, что вопрос прижима и работа шин не связаны между собой.
«Это связано с работой подвески, – объяснил он проблемы с шинами. – Мы пока не можем решить эти вопросы. Дело в балансе, а не в уровне прижимной силы».
Лишь на финальном отрезке дистанции Норрису удалось добиться от своей MCL60 скорости: из конца второго десятка гонщик смог пробиться на седьмое место.
«Только на мягком составе дела пришли в норму, – объяснил Ландо. – Просто не представляю, как мне удалось финишировать седьмым. Честно, такое чувство, словно большую часть гонки я вообще ехал последним.
Итоговый результат удивил меня. И нам явно надо сделать выводы из событий уик-энда. Выбор настроек крыльев и всего остального был спорным, но мог сработать на этой трассе. Однако на других может получиться иначе. Мы явно допустили ошибку».
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