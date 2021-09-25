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Формула 1 / Гран При России Новости

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

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Выбираем лучших и худших пилотов по итогам субботы на Гран При России

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

Герои

Ландо Норрис

Было бы странно записать сюда кого-то другого. Ландо принес McLaren первый поул с 2012 года, в очередной раз блеснув на мокрой трассе. Если помните, Норрис был одним из лучших и в квалификации Спа, пока не разбил машину. На этот раз обошлось без инцидентов. 

Норрис оказался одним из тех, кто раньше соперников перешел на сухую резину и потому успел ее прогреть. В отличие, например, от пилотов Mercedes. Но успех Ландо никак нельзя свести только к грамотному выбору шин. Ведь и на промежуточной резине он был вторым, опережая Валттери Боттаса. А затем принял своевременное решение, тщательно прогрел шины и выдал сумасшедший круг.

Когда в последний раз видели поул с преимуществом в полсекунды? Причем не в исполнении Mercedes. Сегодня Норрис не просто герой, он супергерой.

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Ландо Норрис, McLaren

Ландо Норрис, McLaren

Фото: FIA Pool

Карлос Сайнс

Продолжаем идти прямо по таблице с результатами, но куда деваться, если Ferrari оказалась на первом ряду стартовой решетки. Да, в этом году Шарль Леклер принес Скудерии два поула. Но трасса в Сочи совсем не похожа на Баку или Монако, и тут от итальянцев успехов не ждали. Однако же.

Как и Норрис, Карлос заехал за сухой резиной в первой группе и успел прогреть ее к заключительной попытке. Понятно, что тягаться с McLaren при прочих равных Ferrari в Сочи не может. Но задача у Сайнса была другая: выжать максимум из возникшей ситуации. И второе место в таких условиях вполне можно счесть за максимум. Которого сегодня мало кто добился.

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Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Джордж Расселл

Ну и завершим тройку героев перечислением первой тройки в таблице. Джордж попросил слики, едва выехав на трассу в третьем сегменте, и даже казалось, что ошибся. Прогревочный круг дался ему с трудом, машину несколько раз занесло. Первая быстрая попытка принесла отставание в 10 секунд от лидеров. Вторая быстрая попытка сократило его до пяти. И лишь с третьего раза шины наконец включились.

Расселла стоит хвалить даже не за его место, а за готовность к риску и настойчивость. Понятно, что пилоту Williams было нечего терять. Кроме болида, конечно. Но и в таких условиях Джордж был готов ехать и ждать, пока резина наконец заработает. Сегодня его упорство окупилось сполна.

Джордж Расселл, Williams FW43B

Джордж Расселл, Williams FW43B

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Неудачники

Льюис Хэмилтон

Четвертое место на одной из самых удобных для твоей машины трасс, да еще в отсутствие главного конкурента. Как сказал бы Дмитрий Нагиев, это не провал – провалище. 

Льюис был лучшим на мокрой трассе и промежуточной резине. Возможно, это расслабило чемпиона, и потому за сликами он поехал одним из последних. А потом еще и нелепо въехал в стену на пит-лейне. Пока меняли сломанное крыло, Хэмилтон терял время и предсказуемо не успел прогреть Soft на холодном асфальте. 

Даже в такой ситуации Льюис рисковал... и еще разок слегка приложился об стену. Две аварии, четвертое место и бездна разочарования – вот резюме этой субботы для семикратного чемпиона мира. 

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Льюис Хэмилтон, Mercedes W12

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Валттери Боттас

Валттери Боттас – идеальный тепличный пилот. Когда ему подходит трасса, а условия ни на грамм не отличаются от идеальных, финн готов ехать даже быстрее Хэмилтон. Стоит хоть чему-то измениться, как Боттас стремительно теряет скорость.

Вот и в этот раз Валттери был лучшим всю пятницу на одной из своих любимых трассе. Однако стоило пойти дождю, как Хэмилтон оказался для финна недостижим. В таких условиях можно было взять привычное второе место, но нет – трасса стала сохнуть и Боттас опять оказался не готов к переменам. 

Хотя финн выехал на сликах куда раньше Льюиса, прогреть шины он тоже не успел. А его первый результат был намного хуже, чем у Хэмилтона. Как итог – седьмое место и 2,7 секунды отставания от поула на лучшей машине уик-энда. Звучит как катастрофа, правда?

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Валттери Боттас, Mercedes

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Пьер Гасли

Если у того же Боттаса провал это периодическое событие, то от Гасли такого не ждали. Вчера Пьер закончил день с третьим временем, а в переменчивых условиях он всегда среди лучших по умению схватить свой шанс – вспомните хоть прошлогоднюю Монцу! Сегодня Гасли наверняка претендовал бы на поул... если бы вообще прошел в Q3!

Француз объяснил свой внезапный вылет во втором сегменте ошибкой команды. За пару минут до конца Q2 ему почему-то отказались сменить шины на свежие, а в старой резине запаса скорости уже не было. Что же, в таком случае можно влепить жирную двойку всей AlphaTauri. Ведь кроме нее в этот Q3 не пробились лишь совсем мертвые Haas и Alfa Romeo.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

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