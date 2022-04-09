Норрис стал лучшим в FP3 в Австралии, Феттель и Стролл разбили машины

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Ландо Норрис стал автором лучшего времени круга в финальной тренировке перед Гран При Австралии. Он проехал круг за 1:19,117, на 0,132 опередив Шарля Леклера и на 0,148 - Серхио Переса.

Лучшее время вчерашнего дня никому превзойти не удалось, но важно учесть, что вчера вечером было принято решение о сокращении числа зон DRS с четырех до трех. Это естественным образом снизило скорость на трассе.

Перебить время Норриса никому не удалось еще и потому, что сессия дважды прерывалась из-за аварий и завершилась за несколько минут до истечения положенного срока.

Незадолго до середины сессии на трассе появились красные флаги. Свою машину разбил Себастьян Феттель, который допустил снос и вылетел в десятом повороте. Сам пилот не пострадал, но как минимум подвеска левого переднего колеса его Aston Martin оказалась уничтожена.

Напомним, что Феттель пропустил два первых Гран При, а вчера почти не тренировался, так как в утренней сессии у него сломался мотор. Как и вчера, Феттель вернулся в боксы на скутере, но в этот раз он был пассажиром и шлема не снимал.

Примерно за пять минут до окончания тренировки почти в том же месте, что и Феттель точно такую же ошибку допустил его напарник Лэнс Стролл. Он также ударился об отбойник левым передним колесом, то есть для ремонта обеих машин команде Aston Martin понадобятся одни и те же запчасти.

Вылетать с трассы приходилось также Максу Ферстаппену, Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу. Однако всем им посчастливилось избежать аварий как у Феттеля и Стролла.

Ферстаппен показал только седьмое время, уступив Норрису почти 0,7 секунды. Но при этом голландец единственный из лидеров проехал свой лучший круг на шинах Medium при том, что остальные выступали на Soft. Под конец Ферстаппен также выехал на мягкой резине, но проехать быстрый круг не успел.

Во время заездов над трассой было пасмурно, но дождь так и не пошел. При этом механики Red Bull после появления последних красных флагов переобули обе машины в промежуточную резину: судя по всему просто для тренировки пит-стопа, так как в этот момент уже было известно, что сессия не возобновится.