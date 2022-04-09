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Формула 1 / Гран При Австралии Отчет о тренировке

Норрис стал лучшим в FP3 в Австралии, Феттель и Стролл разбили машины

Сессия была остановлена после аварии за несколько минут до истечения времени

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Норрис стал лучшим в FP3 в Австралии, Феттель и Стролл разбили машины
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Ландо Норрис стал автором лучшего времени круга в финальной тренировке перед Гран При Австралии. Он проехал круг за 1:19,117, на 0,132 опередив Шарля Леклера и на 0,148 - Серхио Переса. 

Лучшее время вчерашнего дня никому превзойти не удалось, но важно учесть, что вчера вечером было принято решение о сокращении числа зон DRS с четырех до трех. Это естественным образом снизило скорость на трассе.

Перебить время Норриса никому не удалось еще и потому, что сессия дважды прерывалась из-за аварий и завершилась за несколько минут до истечения положенного срока.

Незадолго до середины сессии на трассе появились красные флаги. Свою машину разбил Себастьян Феттель, который допустил снос и вылетел в десятом повороте. Сам пилот не пострадал, но как минимум подвеска левого переднего колеса его Aston Martin оказалась уничтожена.

Напомним, что Феттель пропустил два первых Гран При, а вчера почти не тренировался, так как в утренней сессии у него сломался мотор. Как и вчера, Феттель вернулся в боксы на скутере, но в этот раз он был пассажиром и шлема не снимал.

Примерно за пять минут до окончания тренировки почти в том же месте, что и Феттель точно такую же ошибку допустил его напарник Лэнс Стролл. Он также ударился об отбойник левым передним колесом, то есть для ремонта обеих машин команде Aston Martin понадобятся одни и те же запчасти.

Вылетать с трассы приходилось также Максу Ферстаппену, Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу. Однако всем им посчастливилось избежать аварий как у Феттеля и Стролла.

Ферстаппен показал только седьмое время, уступив Норрису почти 0,7 секунды. Но при этом голландец единственный из лидеров проехал свой лучший круг на шинах Medium при том,  что остальные выступали на Soft. Под конец Ферстаппен также выехал на мягкой резине, но проехать быстрый круг не успел.

Во время заездов над трассой было пасмурно, но дождь так и не пошел. При этом механики Red Bull после появления последних красных флагов переобули обе машины в промежуточную резину: судя по всему просто для тренировки пит-стопа, так как в этот момент уже было известно, что сессия не возобновится.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 12 1'19.117  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 15 1'19.249 0.132
3 Mexico Серхио Перес Red Bull 17 1'19.265 0.148
4 Spain Фернандо Алонсо Alpine 15 1'19.275 0.158
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 17 1'19.419 0.302
6 Australia Даниэль Риккардо McLaren 14 1'19.693 0.576
7 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 16 1'19.809 0.692
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 13 1'19.896 0.779
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 17 1'20.008 0.891
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri 12 1'20.071 0.954
11 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 16 1'20.096 0.979
12 France Пьер Гасли AlphaTauri 14 1'20.133 1.016
13 France Эстебан Окон Alpine 14 1'20.205 1.088
14 Germany Мик Шумахер Haas 17 1'20.692 1.575
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 16 1'20.836 1.719
16 Thailand Александр Элбон Williams 16 1'20.958 1.841
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas 14 1'21.025 1.908
18 Canada Николя Латифи Williams 14 1'21.050 1.933
19 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 11 1'21.636 2.519
20 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 5    
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