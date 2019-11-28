Норрис: Я сомневался, достаточно ли быстр для Формулы 1

Ландо Норрис занимает перед финальной гонкой сезона 11-е место в зачете пилотов Формулы 1, среди всех новичков уступая только Александру Элбону. Гонщик McLaren досрочно проиграл своему напарнику Карлосу Сайнсу внутрикомандное сражение, но все равно произвел благоприятное впечатление дебютным сезоном.

Сам Норрис, который в 2018-м стал признался, что в начале года сомневался в своих способностях.

«Думаю, я могу быть очень доволен тем, как прошел сезон, – сказал Ландо в четверг в паддоке "Яс-Марины". – И для меня, и для команды. До начала я был не особо уверен на счет того, как себя покажу. Потому рад, что доказал себе: я ошибался. Рад, что хорошо поработал, обрел уверенность и вырос как пилот. Этим я очень доволен. Также я добился некоторых хороших результатов. Но мне еще во многом надо прибавлять. В целом же я счастлив».

По словам Норриса, сомнений ему добавлял и опыт Сайнса: «Я попросту сомневался, достаточно ли хорош. Не знал, буду ли я достаточно быстр в сравнении с пилотом, который провел в Ф1 четыре года. Не знал, смогу ли всегда быть силен. Просто не особо в себя верил. Но уже этапы в Австралии и Бахрейне принесли мне уверенность».

Помимо собственного сезона, Норрис положительно оценил и работу McLaren в этом году: «Что касается команды, думаю, результаты говорят сами за себя. Учитывая, где мы были в прошлом году, какое место заняли в Кубке конструкторов (в 2018-м McLaren стала шестой с 62 очками, сейчас уже заработала 140 – прим.ред.), какие у нас были позиции в квалификациях и гонках. Разница с нынешним сезоном огромная.

Было много хороших вещей, но были и не слишком хорошие, в которых надо прибавить. Мы можем быть довольны, но до борьбы с Red Bull, Ferrari и Mercedes еще далеко».

Лучшими результатами самого Норриса стали два старта с пятого места и два финиша на шестом. Он заработал очки в десяти из 20 прошедших Гран При.

Дополнительная информация: Адам Купер