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Формула 1 Новость

Норрис собрался выступить в «24 часах Ле-Мана»

Автор:
Соавтор:
Филип Клерен
, журналист (Нидерланды)

Гонщик McLaren признался, что продлил контракт с командой еще и потому. что рассчитывает с ее помощью вернуться в гонки на выносливость

Норрис собрался выступить в «24 часах Ле-Мана»

В преддверии Гран При Монако стало известно, что Ландо Норрис и McLaren решили продолжать сотрудничество в Ф1 как минимум до конца 2023 года. В нынешнем сезоне британец и его команда явно сделали очередной шаг вперед – Ландо уже дважды в пяти Гран При поднимался на подиум и занимает сейчас третье место в личном зачете.

Между тем, 21-летний британец рассказал, что круг его интересов в автоспорте вовсе не ограничивается Формулой 1. На вопрос журналистов, есть ли у него интерес попробовать свои силы в «Инди-500» или «24 часах Ле-Мана», Норрис ответил: «Мне бы очень хотелось этого в какой-то момент карьеры».

У Ландо уже есть опыт гонок на выносливость: в январе 2018-го в одном экипаже с Фернандо Алонсо никому тогда не известный пилот проехал «24 часа Дайтоны» (на фото внизу). Примечательно, что выступали они тогда за команду United Autosports главы McLaren Зака Брауна.

И хотя марафон гонщики закончили только 38-ми, Норрис смог почувствовать вкус таких соревнований.

«Думаю, Зак разделяет мои взгляды, – сказал он. – Мы нацелены провести больше совместных гонок, как было в Дайтоне. Мне хочется вновь стартовать в таких соревнованиях. Это может быть 24-часовая гонка, или 12-часовая, не так важно. В тот раз я получил огромное удовольствие».

В то же время пилот признал, что сейчас Формула 1 является для него несомненным приоритетом, потому о параллельной программе говорить не приходится.

«Мне кажется, что-то подобное едва ли возможно в этом или в следующем году, – объяснил Ландо. – Сейчас я сконцентрирован на Ф1, к тому же, мешают COVID и не только. 

Важно проводить время с командой и заниматься главным. Если не делать этого, ты не сможешь как следует справиться со своей работой, а значит, не сделаешь максимум возможного для достижения главной цели».

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Фил Хэнсон, Ландо Норрис, Фернандо Алонсо, United Autosports, Ligier LMP2 (№22)

Фото: Майкл Левитт / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1 , 24 часа Ле-Мана
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren
Автор Тобиас Эбнер

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