Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ферстаппен помог Норрису в борьбе с собой за поул Следующая / Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии
Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Норрис собрался побороться с Ферстаппеном за победу

Автор:
, Редактор

Пилот McLaren пообещал, что постарается не упустить свой шанс в воскресенье на Гран При Австрии – но признался, что понимает реальную силу своей машины

Норрис собрался побороться с Ферстаппеном за победу

Ландо Норрис стал одним из героев квалификации австрийского этапа Ф1: 21-летний гонщик едва не отобрал поул у Макса Ферстаппена и добился права впервые в карьере стартовать с первого ряда. 

Неделю назад, когда гонка проходила на той же трассе в Шпильберге. Ландо занимал после старта третью позицию, однако предпочел не рисковать и одного за другим пропустил Серхио Переса с Валттери Ботасом. Это позволило избежать ускоренного износа шин и в итоге переиграть соперников из Ferrari в споре за пятое место. 

На этот раз, как рассказал сам Норрис, он намерен выстроить гонку иначе. «Мы сделаем все возможное, чтобы сделать еще один шаг вперед, – объяснил он на медиа-сессии. – Я не хочу смотреть на вещи негативно и предпочитаю быть оптимистом. 

Но также я хочу оставаться реалистом и понимаю, что нас ждет очень сложная гонка. 

Мы в самой хорошей позиции, чтобы добиться максимального результата. И если у меня будет шанс побороться за первое место, шанс сразиться с Максом – я использую его».

Он добавил, что при этом не будет пробовать прыгнуть выше головы: «Я стремлюсь к максимальному результату. Но в то же время понимаю, что будет лучше для нас с командой – и с кем нам, к сожалению, предстоит в действительности сражаться завтра. 

Мы находимся там, где находимся. В этом сезоне наша машина недостаточно хороша в сравнении с Red Bull или Mercedes. Да, сегодня нам удалось [опередить их]. Но если вспомнить, как быстры они были в прошлый уик-энд, то мы в непростой ситуации. 

Наша машина не настолько быстра, как у них. Многое для нас просто недоступно. Так что я постараюсь добиться максимума, и это все, что в моих силах».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ферстаппен помог Норрису в борьбе с собой за поул

Предыдущая новость

Ферстаппен помог Норрису в борьбе с собой за поул

Следующая новость

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

3 ч
2
Формула 1

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes

28 мин
3
Формула 1

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше

1 ч
4
Формула 1

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо

1 ч
5
Формула 1

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает

1 ч
Самое важное:
Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes
Формула 1

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes

28мин
Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо
Формула 1

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо

1 ч
Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли
Формула 1

Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли

1 ч
Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше
Формула 1

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше

1 ч
Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает
Формула 1

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Алекс Калинаукас Больше от
Алекс Калинаукас
В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий Гран При Франции
Формула 1

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий

Расселл согласился закончить сезон-2021 без заработанных очков
Формула 1

Расселл согласился закончить сезон-2021 без заработанных очков

Леклер назвал поул Ferrari справедливым Гран При Азербайджана
Статья с видео
Формула 1

Леклер назвал поул Ferrari справедливым

Ландо Норрис Больше от
Ландо Норрис
Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает Гран При Австрии
Формула 1

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает

Марко не боится помех от Норриса: Red Bull намного быстрее Гран При Австрии
Формула 1

Марко не боится помех от Норриса: Red Bull намного быстрее

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии Гран При Австрии
Формула 1

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

McLaren Больше от
McLaren
McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе Гран При Австрии
Формула 1

McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Гран При Австрии
Формула 1

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

«Пойдем вперед, а не назад». Риккардо отказался паниковать Гран При Австрии
Формула 1

«Пойдем вперед, а не назад». Риккардо отказался паниковать

Самое читаемое Сегодня

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии
Формула 1 Формула 1

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше
Формула 1 Формула 1

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо
Формула 1 Формула 1

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает
Формула 1 Формула 1

Риккардо не знает, как ускориться – а Норрис не рассказывает

Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли
Формула 1 Формула 1

Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли

Марко не боится помех от Норриса: Red Bull намного быстрее
Формула 1 Формула 1

Марко не боится помех от Норриса: Red Bull намного быстрее

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона

Самое важное:

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас озвучил план на случай увольнения из Mercedes

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо
Формула 1 Формула 1

Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо

Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли
Формула 1 Формула 1

Цунода нашел причину своих частых аварий. Это Гасли

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше
Формула 1 Формула 1

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.