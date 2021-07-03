Норрис собрался побороться с Ферстаппеном за победу

Ландо Норрис стал одним из героев квалификации австрийского этапа Ф1: 21-летний гонщик едва не отобрал поул у Макса Ферстаппена и добился права впервые в карьере стартовать с первого ряда.

Неделю назад, когда гонка проходила на той же трассе в Шпильберге. Ландо занимал после старта третью позицию, однако предпочел не рисковать и одного за другим пропустил Серхио Переса с Валттери Ботасом. Это позволило избежать ускоренного износа шин и в итоге переиграть соперников из Ferrari в споре за пятое место.

На этот раз, как рассказал сам Норрис, он намерен выстроить гонку иначе. «Мы сделаем все возможное, чтобы сделать еще один шаг вперед, – объяснил он на медиа-сессии. – Я не хочу смотреть на вещи негативно и предпочитаю быть оптимистом.

Но также я хочу оставаться реалистом и понимаю, что нас ждет очень сложная гонка.

Мы в самой хорошей позиции, чтобы добиться максимального результата. И если у меня будет шанс побороться за первое место, шанс сразиться с Максом – я использую его».

Он добавил, что при этом не будет пробовать прыгнуть выше головы: «Я стремлюсь к максимальному результату. Но в то же время понимаю, что будет лучше для нас с командой – и с кем нам, к сожалению, предстоит в действительности сражаться завтра.

Мы находимся там, где находимся. В этом сезоне наша машина недостаточно хороша в сравнении с Red Bull или Mercedes. Да, сегодня нам удалось [опередить их]. Но если вспомнить, как быстры они были в прошлый уик-энд, то мы в непростой ситуации.

Наша машина не настолько быстра, как у них. Многое для нас просто недоступно. Так что я постараюсь добиться максимума, и это все, что в моих силах».