«Я хочу дружить». Норрис опроверг разлад с Риккардо

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По ходу уик-энда в Спа Ландо Норрис впервые со старта нынешнего сезона – а возможно, и с момента своего дебюта в Ф1 – позволил себе высказаться в критической тональности.

Британца спросили о сложностях другого пилота McLaren Даниэля Риккардо, который не смог в нынешнем чемпионате отыскать скорость и был уволен, несмотря на долгосрочный контракт.

Норрис тогда признался, что не испытывает сочувствия к напарнику. Он сказал: «Помогать кому-то еще – это не моя работа. Я не тренер, я здесь не за этим. Мне нужно выступать как можно лучше.

Я бы не хотел, чтобы от меня стали ждать еще и таких действий [по помощи другим]. Это может привести к тому, что я стану выступать не на максимуму, и моя карьера сама собой подойдет к концу. Так что я занят собой. Каждый пилот должен самостоятельно адаптироваться к ситуации. Мне это, вроде как, удалось».

Прежде у Ландо всегда были хорошие отношения внутри команды, в пелотоне никто не может назвать себя врагом пилота. Видимо, по этой причине Норрис посчитал, что должен объяснить сказанные в Спа слова.

Перед началом голландского Гран При 22-летний британец сказал: «Я хочу быть другом максимально возможному числу людей. И именно таковы сейчас наши отношения с Даниэлем.

Мы отлично ладим. Почему-то люди стали думать иначе, но это абсолютная неправда.

Мы часто проводим вместе время, и это получается очень весело. Просто, он немного старше, потому его интересуют чуть иные вещи. Например, он не играет в гольф. И в социальных сетях он тоже представлен не так активно.

Но у нас крепкая дружба, мы уважаем друг друга. Практически не сомневаюсь, что так будет и дальше».

Сам Норрис накануне гонки в Зандфорте расстался со своей подружкой Луисиньей Оливейрой, о чем сообщил в социальных сетях.

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