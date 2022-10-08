Норрис рассказал, почему считает правильным наказать Макса

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Два пилота готовились к быстрой квалификационной попытке в третьем сегменте, прогревая шины. Макс Ферстаппен уже преодолел поворот 130R в конце задней прямой и ехал очень медленно. Он так резко бросил машину в сторону, что даже вынужден был корректировать возникший занос.

Именно в это время из поворота появился Ландо Норрис, который двигался на высокой скорости. Так как трасса оказалась практически перекрыта, гонщику McLaren пришлось выезжать на левую обочину.

Это позволило избежать аварии, но судьи FIA уже сообщили, что будут разбирать этот эпизод. Статья 33.4 Спортивного регламента запрещает «беспорядочное движение» по трассе.

«Я ехал медленно, хотел ускориться, но шины были холодными, – объяснил Макс. – Момент [и без Норриса] был очень опасный.

В этот момент Ландо попытался объехать меня, ему пришлось уворачиваться. К счастью, ничего страшного не произошло».

Норрис предположил, что действующий чемпион, по его мнению, «вполне явно» не хотел пропускать его, «что делать нельзя».

«Люди всегда обгоняют друга друга до этого поворота, – сказал Ландо в эфире Sky Sports. – Хотя все согласились, что обгонять вообще не надо, это все равно происходит.

Впрочем, не важно. Он в моей ситуации сделал бы все точно так же, а вот я на его месте не стал бы направлять машину в сторону соперника».

На прямой вопрос, ожидает ли он наказания для Макса, пилот McLaren ответил: «Да, конечно же».

Глава Red Bull Кристиан Хорнер попробовал оправдать своего пилота: «До того момента они весь круг ехали на некотором удалении. Я не думаю, что он пытался заблокировать Ландо. Просто не ожидал, что кто-то еще будет в этом месте на круге разгона.

Макс прогревал шины, готовясь к кругу. Вы можете видеть, как они начинают быструю попытку один за другим».

Ферстаппен стал в квалификации быстрейшим, тогда как Норрис показал только десятый результат.

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