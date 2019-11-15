Норрис рассказал о скрытых проблемах McLaren

Команда McLaren проводит свой лучший сезон в Формуле 1 со времен отказа от моторов Mercedes. За две гонки до конца сезона, она уверенно опережает всех середняков и уступает только трем топ-командам.

На Гран При США пилоты McLaren в квалификации впервые в сезоне уступили обладателю поула менее 1% от времени на круге. Однако Ландо Норрис в Бразилии заявил, что машины его команды вовсе не так хороши, как кажутся.

«Нам предстоит что-то сделать с общей скоростью машины, – сказал Норрис. – Свежие шины маскируют фундаментальные проблемы болида, так что в квалификации мы кажемся сильными. Но мы всегда знаем, что не сможем повторить этого в гонке. А именно гонка показывает настоящий потенциал машины.

Конечно, хорошо, что нам удаются квалификации. Я всегда стартую с хорошей позиции, у меня впереди чистый воздух. Это тоже позволяет скрывать наши проблемы, так как дает преимущество над теми, кто сзади. Но как только мы оказываемся позади, то сразу видно, что мы испытываем больше сложностей, чем наши соперники в той же ситуации.

Мы неплохо начали сезон, но по его ходу не сумели улучшить наши машины так ощутимо, как это удалось другим командам. И в этом есть небольшая проблема. Кроме того, из-за всякого рода сложностей и я и Карлос Сайнс лишились возможных очков. Это не критично. В прошлом году в любом случае было хуже».