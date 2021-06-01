Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо

Ладно Норрис поделился с журналистами своим мнением на тему проблем с адаптацией Даниэля Риккардо к болиду McLaren. По мнению британца, австралийскому гонщику не хватает способности подстроиться под автомобиль – способности, которой может похвастаться предыдущий напарник Норриса.

«Даниэль и Карлос [Карлосом Сайнсом, выступавшим за McLaren в 2019-2020 годах] много чем отличаются друг от друга, – сказал британец в одном из недавних интервью. – Но на основании увиденного мной могу сказать, что Даниэлю нужна машина, которая ему подходит. А Карлос всегда был хорош в том, чтобы справиться с более сложными в управлении автомобилями.

Когда все идет как надо, когда машина все делает правильно, Даниэль очень быстр. А вот когда что-то идет не так, когда появляются небольшие проблемы, его уверенность уменьшается – и это может привести к более серьезным проблемам. Но я бы не сказал, что с этим сталкивается только Даниэль – в похожей ситуации оказываются многие пилоты».

Риккардо в минувшее межсезонье стал напарником Норриса, который выступает за McLaren уже третий сезон. За пять первых гонок сезона австралиец набрал вдвое меньше очков, чем британец (24 против 56) и находится на 5 строчек ниже в общем зачете (на 8-м месте против 3-го). Норрис дважды поднимался на нижнюю ступеньку подиума, в то время как Риккардо ни разу не смог финишировать выше 6-й позиции.