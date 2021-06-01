Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер
Формула 1 Новость

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо

Автор:
, Главный редактор

Британский пилот озвучил одну из причин, по которым его напарник пока не очень успешен за рулем нового для себя болида

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо

Ладно Норрис поделился с журналистами своим мнением на тему проблем с адаптацией Даниэля Риккардо к болиду McLaren. По мнению британца, австралийскому гонщику не хватает способности подстроиться под автомобиль – способности, которой может похвастаться предыдущий напарник Норриса.

«Даниэль и Карлос [Карлосом Сайнсом, выступавшим за McLaren в 2019-2020 годах] много чем отличаются друг от друга, – сказал британец в одном из недавних интервью. – Но на основании увиденного мной могу сказать, что Даниэлю нужна машина, которая ему подходит. А Карлос всегда был хорош в том, чтобы справиться с более сложными в управлении автомобилями.

Когда все идет как надо, когда машина все делает правильно, Даниэль очень быстр. А вот когда что-то идет не так, когда появляются небольшие проблемы, его уверенность уменьшается – и это может привести к более серьезным проблемам. Но я бы не сказал, что с этим сталкивается только Даниэль – в похожей ситуации оказываются многие пилоты».

Риккардо в минувшее межсезонье стал напарником Норриса, который выступает за McLaren уже третий сезон. За пять первых гонок сезона австралиец набрал вдвое меньше очков, чем британец (24 против 56) и находится на 5 строчек ниже в общем зачете (на 8-м месте против 3-го). Норрис дважды поднимался на нижнюю ступеньку подиума, в то время как Риккардо ни разу не смог финишировать выше 6-й позиции.

Читайте также:

 

 

Поделились
Комментарии
Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер

Предыдущая новость

Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс , Даниэль Риккардо , Ландо Норрис
Команды McLaren
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Отказ от аэродинамических труб в Ф1: аргументы и сроки

2
Формула 1

Ferrari планирует «уйти в оборону» начиная с Баку

3
Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

3дн
4
Формула 1

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо

44мин
5
Формула 1

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера

Самое важное:
Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо
Формула 1

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо

44мин
Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер
Формула 1

Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера
Формула 1

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера

Секрет Боттаса: финн мотивирует себя «неприятной картинкой»
Формула 1

Секрет Боттаса: финн мотивирует себя «неприятной картинкой»

Баттон о серии Extreme E: Там страшнее, чем в Формуле 1
Формула 1

Баттон о серии Extreme E: Там страшнее, чем в Формуле 1

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер
Формула 1

Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера
Формула 1

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера

КТМ продлила контракт с автором своей первой победы в MotoGP
MotoGP

КТМ продлила контракт с автором своей первой победы в MotoGP

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса
Формула 1

В Red Bull не пожалели, что отпустили Сайнса

«Я неверно оценивал Сайнса». Росберг признал ошибку
Формула 1

«Я неверно оценивал Сайнса». Росберг признал ошибку

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях
Формула 1

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях

McLaren Больше от
McLaren
«Это очень странно». Палмер проанализировал сложности Риккардо Гран При Монако
Формула 1

«Это очень странно». Палмер проанализировал сложности Риккардо

Риккардо может получить новое шасси в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Риккардо может получить новое шасси в Баку

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил
Формула 1

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

Самое читаемое Сегодня

Отказ от аэродинамических труб в Ф1: аргументы и сроки
Формула 1 Формула 1

Отказ от аэродинамических труб в Ф1: аргументы и сроки

Ferrari планирует «уйти в оборону» начиная с Баку
Формула 1 Формула 1

Ferrari планирует «уйти в оборону» начиная с Баку

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку
Формула 1 Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо
Формула 1 Формула 1

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо

Две детали, которые испортили Хэмилтону уик-энд в Монако
Формула 1 Формула 1

Две детали, которые испортили Хэмилтону уик-энд в Монако

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера
Формула 1 Формула 1

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера

Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер
Формула 1 Формула 1

Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер

Баттон о серии Extreme E: Там страшнее, чем в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Баттон о серии Extreme E: Там страшнее, чем в Формуле 1

Самое важное:

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо
Формула 1 Формула 1

Норрис рассказал о силе Сайнса, которой не хватает Риккардо

Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер
Формула 1 Формула 1

Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера
Формула 1 Формула 1

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера

Секрет Боттаса: финн мотивирует себя «неприятной картинкой»
Формула 1 Формула 1

Секрет Боттаса: финн мотивирует себя «неприятной картинкой»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.