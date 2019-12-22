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Формула 1 / Новость

В чем разница между реальной машиной, симулятором и игрой? Отвечает Норрис

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В чем разница между реальной машиной, симулятором и игрой? Отвечает Норрис
Автор:
22 дек. 2019 г., 13:38

Молодой гонщик McLaren объяснил, в чем заключаются различия между играми и симулятором Ф1, а также назвал Гран При, в котором занятия в виртуальной реальности помогли ему больше всего.

Ландо Норрис наряду с Максом Ферстаппеном – гонщики молодого поколения, которые очень ценят гоночные видеоигры и регулярно соперничают друг с другом в онлайне. В интервью сайту TopGear Ландо рассказал, что одним из плюсов симрейсинга является быстрая адаптация к реальной гоночной технике.

«Я играл на PlayStation с пяти или шести лет, – сказал 20-летний пилот McLaren. – А первый симулятор у меня появился, когда мне было 10 или 11, и я сразу полюбил его. Но главной игрой для меня стала iRacing. Возможность пилотировать разные машины на разных трассах с разной погодой – это очень здорово помогает для адаптации к гонкам.

Даже когда я пробовал различные автомобили – ездил на Ginetta, участвовал в призовых тестах McLaren BRDC, пилотировал машины GT3 и DTM, проехал "Дайтоны" в LMP2 – я очень хорошо к ним адаптировался. Симулятор помогает понять характеристики машин, нюансы их пилотажа. Я на 100 процентов уверен, что это помогло мне лучше адаптироваться к Ф1».

У Норриса есть большой опыт пилотажа не только на консьюмерских симуляторах, но и на профессиональном «формульном» – от McLaren. Ландо рассказал, чем они различаются.

«Он намного дороже, – сказал Ландо про симулятор Ф1. – Все зависит от, во-первых, вашей конструкции, а во-вторых, от самого симулятора. Дома у вас есть игра, металлическая рама, сиденье, руль с педалями – но нет никаких движений, ощущения передаются только через руль и – визуально – через экран.

У нас в McLaren есть кокпит машины Формулы 1, а всё, что я вижу перед собой – будто нахожусь в настоящей машине. У нас есть проекторы, а не просто маленький экран телевизора. Установка перемещается из стороны в сторону, вверх и вниз, вперед и назад, чтобы дать точные ощущения от машины и изменения ее настроек. На этом симуляторе нам нужно работать со многими мелочами и воспроизводить то, что происходит в реальности. 

Когда меняешь жесткость машины [в меньшую сторону], нужно, чтобы удары о поребрики  ощущались слабее. Машина может вести себя отзывчивее, может легче уходить в занос – нужно, чтобы все эти различия в поведении чувствовались.

Такую же важную роль играет и сама модель симуляции. Много денег вкладывается в то, чтобы сделать правильной модель работы шин, аэродинамики. Все это должно стать точной копией того, что ребята строят в соседней комнате. Если они взялись за разработку, например, переднего крыла, нам нужно попробовать его на симуляторе, и оно должно идеально коррелировать. Тогда ребята поймут, стоит ли делать новое крыло».

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В дебютном сезоне Ф2 Норрису пришлось выступать на трассах, где в младших сериях он никогда прежде не пилотировал. Симулятор помог и здесь.

«Одной из самых сложных трасс для меня была в Сингапуре, – отметил Ландо. – Было очень важно проехать много кругов на симуляторе, чтобы найти скорость, когда дело дошло до гоночного уик-энда. На симуляторе не чувствуешь страха оказаться рядом со стеной, привыкаешь по-разному давить на педаль тормоза в разных поворотах, к траектории, поребрикам – одни можно атаковать, а другие нет – кочек, которые нужно избегать, к переключениям коробки вниз и вверх. Получаешь какие-то естественные ощущения.

На настоящей трассе все меняется и кажется другим, но в голове остается понимание, где нужно переключать передачи, какой траектории держаться – и тогда можно начинать прогрессировать. Если на симуляторе вообще не работать, но попадаешь на трассу, не зная почти ничего. Это очень очень важно, и я думаю, что в этом году симулятор очень помог мне выступать на новых для меня трассах, я сразу начинал набирал темп».

Ландо Норрис проезжает на симуляторе круг по трассе «Интерлагос»

Ландо Норрис проезжает на симуляторе круг по трассе «Интерлагос»

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ландо Норрис
Автор Денис Буденков

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