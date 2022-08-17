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Норрис рассказал, когда намерен выиграть титул

Пилот также объяснил, почему это будет невозможно еще пару лет

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Норрис рассказал, когда намерен выиграть титул
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Ландо Норрис является одним из самых молодых и считается одним из самых талантливых пилотов Формулы 1. В команде McLaren он уверенно превосходит своего опытного напарника Даниэля Риккардо, которому по сему поводу прочат чуть ли не завершение карьеры.

Что до Норриса, то он в этом году подписал с McLaren многолетний контракт, что многих удивило, учитывая, что команда уже много лет не участвует в битве за титул. И это при том, что самим Норрисом интересовались даже в Red Bull.

В интервью сайту RacingFans.net Норрис рассказал, почему верит в будущие победы своей команды и назвал время, когда это станет возможным.

«Я не подписывался на то, что стану выигрывать гонки с McLaren в этом сезоне, – честно сказал Норрис. – Это было бы неправдоподобно. Нужно еще пару лет, вот скажем в 2024 или 2025 году нам уже придется искать оправдания, если мы не будем в числе претендентов на титул.

Пока же нам есть куда расти. Топ команды годами раскошеливались и оптимизировали свои аэротрубы и симуляторы, и мы сильно от них отстали. Для того, чтобы быть в числе лидеров, все в команде должно быть самым лучшим. И, к сожалению, в прошедшие годы у нас не все было самым лучшим. Мы на самом деле очень близки, но буквально нюансы отделяют нас от того, что есть у топ-команд».

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