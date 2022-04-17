Норрис рассказал, каким представляет идеальный календарь Ф1

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В нынешнем сезоне Формула 1 планирует провести рекордное количество гонок – 23 (при условии, если удастся заменить уже отмененный этап в России). И хотя в прошлом году состоялось на один уик-энд меньше в более длительный срок, этого хватило, чтобы сотрудники и боссы команд оказались полностью измученные плотным расписанием чемпионата.

Пилот McLaren Ландо Норрис рассказал, сколько, по его мнению, должно быть этапов в году. «Для меня идеально, чтобы было от 18 до 20 гонок в сезоне, – рассказал Норрис на своем ютуб-канале. – Было довольно приятно, когда у нас были две недели отдыха подряд, потому что сейчас максимум у нас есть одна выходная неделя: за это время ты успеваешь только немного отдохнуть от предыдущей гонки, но как только ты расслабляешься, уже надо готовиться к следующему уик-энду.

При этом, когда было две свободных недели, то появлялась возможность расслабиться и затем расслабиться еще больше! И ты полностью отдохнувший, ты успеваешь отключиться от гонок и уже только потом нужно готовиться к этапу. Так что одной недели недостаточно».

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