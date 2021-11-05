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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Норрис рассказал, как McLaren планирует переиграть Ferrari

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению британского пилота, соперники значительно усилились в концовке чемпионата – но исход борьбы за третье место еще совсем не решен

Норрис рассказал, как McLaren планирует переиграть Ferrari

После двойного успеха в Монце могло показаться, что McLaren практически гарантировала себе звание третьей по силе команды в нынешнем сезоне Формулы 1 – однако два последних Гран При сложились в пользу Ferrari, и теперь отставание итальянцев в Кубке конструкторов сократилось до 3,5 очков. 

Новая спецификация силовой установки добавила скорости алым машинам, и сейчас Скудерия выглядит уже предпочтительнее McLaren.

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По словам Ландо Норриса, в его команде настраиваются на серьезную борьбу и не собираются признавать поражение.

«Мы мотивированы и трудимся с полной самоотдачей, но ситуация сложная, – признал гонщик накануне старта Гран При Мексики. – Сейчас нельзя предсказать, что принесет каждый из уик-эндов, потому что с самого старта чемпионата борьба складывается очень упорно. 

У нас нет возможности резко прибавить и уйти вперед. Положение очень напряженное. Мы не жалеем сил, все сотрудники на базе пытаются отыскать те самые последние мелочи, которые очень нужны нам в концовке сезона. 

Но Ferrari сильна, надо отдать им должное. Они здорово прибавили во второй половине чемпионата, особенно на последних этапах. Так что мы принимаем бой, и нам определенно по силам продолжать его до самого конца. В этом наш план».

Норрис добавил, что у его машины есть свои сильные стороны, которые McLaren обязательно надо использовать.

«Какие-то участки лучше подходят нам, а какие-то – им, – объяснил британец. – Думаю, в среднем мы всегда оказываемся более или менее равны. На отдельных трассах Ferrari выглядит сильнее – скажем, в Баку или Монако, где много медленных поворотов.

Но свои сильные и слабые стороны есть и у нас, и у них. Увы, слабые стороны Ferrari стали не такими уж и слабыми. Но это здорово, и мы продолжаем работать».

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