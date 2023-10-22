Норрис рассказал, что помешало ему побороться за победу в Остине

Ландо Норрис стартовал в Гран При США вторым, но смог сразу же опередить обладателя поула Шарля Леклера и возглавить пелотон. Британец оставался впереди на протяжении 28 кругов (не считая короткого момента по ходу первой волны пит-стопов), однако затем ничего не смог противопоставить будущему победителю Максу Ферстаппену.

Удержать второе место пилоту McLaren также не удалось – в концовке гонки после острого сражения он пропустил и Льюиса Хэмилтона. Тем не менее, Ландо поднялся на подиум четвертый раз подряд.

По его словам, ключевым фактором, определившим его результат в Остине, стала работа шин.

«Если бы это был спринт, я бы выиграл, – улыбнулся он после финиша. – На самом деле, я старался очень тщательно контролировать состояние резины, но сегодня этого не хватило. Впрочем, гонка все равно получилась хорошей.

Мы знали свои слабые места и понимали, что рассчитывать на многое сегодня будет сложно. В итоге износ проявлял себя, но первые десять кругов на каждом комплекте получалось проезжать в хорошем темпе.

Увы, мне просто не удалось заставить шины работать достаточно долго. Но мы все равно идем к своей сели и прогрессируем с каждым новым этапом. [Для победы] нужно еще лишь несколько шагов».

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Ландо Норрис, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

На финальном отрезке Ландо очень жестко оборонялся против Льюиса Хэмилтона, из-за чего чуть не потерял и третье место – Карлос Сайнс из Ferrari быстро сокращал отставание. Но британец не стал жалеть, сто дополнительно повредил шины в дуэли с Льюисом.

«Я должен был попытаться, – объяснил он. – Да, мне не удалось, из-за чего шинам досталось. Я видел, как быстро он затем стал отрываться. Как известно, прежде всего важно думать о собственной гонке.

Я сделал все, что было возможно. Нужно было и атаковать, и следить за резиной, а это всегда сложно. Может, будь асфальт не таким горячим, нам было бы проще, и что-то получилось бы. Но я все равно рад.

Команда отлично отработала, мы на подиуме. Это точно лучше наших ожиданий до старта уик-энда».

Благодаря Норрису McLaren поднялась на четвертое место в Кубке конструкторов, опередив Aston Martin.