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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Норрис раскритиковал новую конфигурацию трассы в Барселоне

По мнению британского гонщика, переделка 10-го поворота лишила и без того не самую обгонную трассу одного жесткого торможения

Норрис раскритиковал новую конфигурацию трассы в Барселоне

Этой зимой на трассе «Каталунья» переделали один из участков – поворот в конце задней прямой получил более закругленные очертания, которые должны напомнить о его первоначальной конфигурации – от нее пришлось отказаться по соображениям безопасности из-за слишком малого расстояния до барьеров. 

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Однако такие изменения понравились далеко не всем. Ландо Норрис, оценивая новую версию поворота, назвал ее менее интересной, чем прежняя. 

«Мне сложно судить, на что теперь будет похож этот поворот, – признался пилот McLaren в Портимане. – Но выглядит он теперь странно.

Прежде там была едва ли не единственная возможность для обгонов, не считая первого поворота. Теперь торможение станет не таким жестким. Если бы меня спросили, стоит ли там вообще что-то менять, я бы сказал, что не стоит».

Новая конфигурация 10-го поворота на трассе в Барселоне

Новая конфигурация 10-го поворота на трассе в Барселоне

Фото: Circuit de Barcelona-Catalunya

Пьер Гасли отметил, что самым проблемным местом барселонской трассы в любом случае остается «эска» перед финальным поворотом. Ее в свое время также ввели, чтобы погасить скорость машин – зона безопасности здесь слишком мала, чтобы преодолевать этот участок в более высоком темпе.

«Чем быстрее, тем лучше. Всегда, – сказал француз из AlphaTauri. – Ты хочешь чувствовать, что едешь на пределе. Это дает больше адреналина. Потому было бы здорово что-то сделать с последним медленным поворотом».

Формула 1 проведет Гран При Испании на «Каталунье» 7-9 мая.

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Дополнительная информация: Адам Купер

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Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Ландо Норрис

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