Норрис пропустил медиа-сессии в Монако по состоянию здоровья

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Ландо Норрис провел Гран При Испании с сильной ангиной. Уже в пятницу было видно, что британцу сложно говорить, а в дальнейшем он и вовсе не давай никаких интервью

Спустя четыре для после окончания этапа, когда участники Ф1 собрались в Монако, выяснилось, что о полном выздоровлении Ландо Говорить еще рано.

В пятницу утром, когда пилоты по новым правилам участвуют в официальной медиа-сессии FIA, Норриса не было в числе других гонщиков.

«Мы ожидаем, что состояние здоровья позволит Ландо сесть за руль, – ответил официальный представитель McLaren на запрос Motorsport.com. – Однако мы получили от FIA разрешение не присутствовать на пресс-конференции по состоянию здоровья.

Нам важно, чтобы гонщик был в как можно лучшем состоянии, когда потребуется сесть за руль».

Первая тренировка Гран При Монако стартует в 15:00 по московскому времени. С этого года уик-энд Ф1 в княжестве начинается в пятницу.

Дополнительная информация: Люк Смит