Норрис пропустил медиа-сессии в Монако по состоянию здоровья
В команде McLaren уверяют, что гонщик уже полностью поправился после недавней ангины – однако попросили у FIA разрешить ему не общаться со СМИ
Ландо Норрис провел Гран При Испании с сильной ангиной. Уже в пятницу было видно, что британцу сложно говорить, а в дальнейшем он и вовсе не давай никаких интервью
Спустя четыре для после окончания этапа, когда участники Ф1 собрались в Монако, выяснилось, что о полном выздоровлении Ландо Говорить еще рано.
В пятницу утром, когда пилоты по новым правилам участвуют в официальной медиа-сессии FIA, Норриса не было в числе других гонщиков.
«Мы ожидаем, что состояние здоровья позволит Ландо сесть за руль, – ответил официальный представитель McLaren на запрос Motorsport.com. – Однако мы получили от FIA разрешение не присутствовать на пресс-конференции по состоянию здоровья.
Нам важно, чтобы гонщик был в как можно лучшем состоянии, когда потребуется сесть за руль».
Первая тренировка Гран При Монако стартует в 15:00 по московскому времени. С этого года уик-энд Ф1 в княжестве начинается в пятницу.
Дополнительная информация: Люк Смит
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