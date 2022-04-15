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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими

По словам пилота McLaren, он скучает по знаменитым интервью финского гонщика

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Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими
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Ландо Норрис дебютировал в Формуле 1 в 2019 году, став одним из самых молодых пилотов. Он провел три полных сезона в одном чемпионате с Кими Райкконеном, который, напротив, на тот момент был одним из самых возрастных.

Райкконен запомнился своей прямотой во время интервью, многочисленными историями с алкоголем и легендарными фразами во время радиопереговоров. Но не своей общительностью: финн как-то даже признался, что специально ходит с выключенными наушниками в ушах по паддоку, чтобы делать вид, что не слышит, если кто-то его окликнет.

Одной из жертв необщительности Райкконена стал как раз Норрис, который стал гостем выпуска на канале Quadrant в Youtube, где его спросили о том, скучает ли он по Кими.

«Не припомню, чтобы мы хоть раз разговаривали, – сказал Норрис. – Ну кроме стандартных приветствий и слов вроде «Все в порядке?». Я правда скучаю по выступлениям Кими, мне нравилось смотреть интервью с ним. Но кроме того, нет, у меня нет поводов скучать по нашему общению.

К тому же ц нас на решетке и в этом году достаточно крутых парней, я бы вообще сказал, что в Формуле 1 сейчас отличный состав».

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