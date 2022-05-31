Норрис назвал тактику McLaren в Монако «не безупречной»

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В квалификации седьмого этапа сезона Ф1 Ландо Норрис показал отличный пятый результат, уступив лишь соперникам из Red Bull и Ferrari. Однако гонка оказалась для британца не особенно успешной.

После перехода с дождевых шин на промежуточные он оказался позади Джорджа Расселла их Mercedes, а попытка отыграться по ходу вторых пит-стопов оказалась безуспешной.

Когда гонку остановили после аварии Мика Шумахера, команда оставила Ландо прежний комплект сликов Hard (так же поступили и в Ferrari). Но Расселл и несколько гонщиков позади Норриса получили свежие шины Medium.

После рестарта британец обсуждал со своим инженером, в какой степени ему можно атаковать – и получил совет ехать экономно, чтобы поберечь шины.

Так как идущий позади Фернандо Алонсо ехал очень медленно, Ландо сказал по радио: «Мне же никто не угрожает сзади, верно? Давайте я буду атаковать – может, тогда те, кто впереди, начнут ошибаться? Если вы не хотите атаковать, то что, черт возьми, я вообще здесь делаю? Просто сижу ровно?»

В концовке Норрис попросил сменить шины, так как Алонсо уже был очень далеко. На 51-м круге ему поставили комплект Medium, который позволил показать лучшее время круга и получить бонусное очко. На финише, несмотря на лишний пит-стоп, отставание от Расселла составило всего несколько десятых.

«Гонка была хорошей, – сказал пилот McLaren. – Мы уступили позицию Mercedes, но в таких условиях подобное случается. Мы пошли на риск и заехали в боксы на круг раньше. Иногда это приносит пользу, иногда – нет. Сегодня это принесло пользу соперникам.

Все было честно, Джордж отработал хорошо. Мы тоже в каком-то смысле выжали из ситуации все возможное, забрав под конец бонус за лучший круг.

Думаю, нам немного не хватало гоночного темпа, когда нужно было беречь шины. Но в остальном гонка вышла неплохой, мы заработали очки и в целом довольны».

На вопрос Motorsport.com о радиопереговорах во второй части дистанции пилот ответил: «Мы обсуждали тактику. Мне не кажется, что мы отработали безупречно.

Всегда есть моменты, которые можно улучшить. Это надо будет обсудить, мы сделаем это без посторонних глаз, на базе. Сейчас делать это будет неправильно. Но да, тут определенно надо добавлять».

Он добавил: «После такого Монако есть много всякого, над чем стоит подумать. Подобные гонки не бывают простыми. Мы были на хорошей позиции, на кону было много очков, потому особенно рисковать не стоило. Это самый простой подход.

Команда принимала решения и вела диалог со мной, умея благие намерения. Просто, как мне кажется, мои собственные ощущения в кокпите шли вразрез с планами команды. Сложно описывать такие вещи. Но обычно они делают правильные вещи. Так что я не жалуюсь – просто нам стоит все обсудить».