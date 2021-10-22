Норрис признал: Ferrari уже быстрее

Сейчас команда McLaren занимает третье место в Кубке конструкторов, опережая Ferrari на 7,5 очков. На ее счету уже есть победа Даниэля Риккардо в Монце и поул Ландо Норриса в Сочи. Однако после серии обновлений болиды Скудерии кажутся быстрее.

И накануне Гран При Америк пилот McLaren Ландо Норрис это признал.

«На некоторых трассах мы все еще быстрее, но на многих – они, – сказал Норрис в четверг в Остине. – Бела в том, что они сейчас на подъеме, особенно с новой силовой установкой. Если посмотреть на Гран При Турции, они были впереди нас не на пару десятых секунды с круга, а существенно больше. У них определенно хорошее шасси, а теперь и хороший мотор.

Так что нам придется сложно, но задача по прежнему в том, чтобы побить их. И мы приложим все усилия, нам будет тяжело, но мы готовы биться до последнего.

Дело не только в конкретной конфигурации трассы. Есть много сопутствующих факторов. Кочки, ветер, температура. Так что сложно прогнозировать, где быстрее будем мы, а где Ferrari».