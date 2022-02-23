Норрис принес McLaren лучшее время в первый день тестов Ф1
По итогам среды в Барселоне британский пилот обошел соперников из Ferrari и Mercedes, а вот Red Bull пока далеко от лидеров
23 февраля команды Формулы 1 начали зимнюю тестовую программу – на трассу вышли совершенно новые машины, построенные по регламенту с использованием граунд-эффекта.
И хотя результаты первого дня сложно назвать полноценным отражением расстановки сил, они позволяют понять, что сильнейшие участники чемпионата смогли удержать свои позиции. По ходу двух четырехчасовых сессий первую строчку поочередно занимали представители Ferrari, Mercedes и McLaren.
Макс Ферстаппен работал за рулем Red Bull по собственной программе и на более жестких шинах, потому пока остался чуть позади.
К середине дня быстрейшим был Шарль Леклер из Ferrari, после чего его время – 1:20.165 – еще долго оставалось на первой строчке. Свой лучший круг монегаск проехал на шинах средней жесткости С3.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Однако затем условия стали более «быстрыми»: воздух и асфальт прогрелись, а в поворотах образовался слой резинового «держака». Ландо Норрис, поставив более мягкие слики С4, сначала взял рубеж 80 секунд, а затем, за десять минут до клетчатого флага, показал время 1:19.568. При этом около получаса британец провел в боксах – на его машине возникли неполадки силовой установки.
После перерыва команды перешли к работе на длинных сериях, потому довольно долго прежние результаты оставались неизменными. Потому пилоты Ferrari и Mercedes, сменившие своих напарников, оказались чуть медленнее.
Карлос Сайнс на четверть секунды отстал от Леклера, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и того меньше уступил своему новому напарнику Джорджу Расселлу.
Лучшим из остальных стал Себастьян Феттель: гонщик Aston Martin показал шестой результат, опередив Юки Цуноду (AlphaTauri) и Фернандо Алонсо (Alpine). Испанец провел в кокпите весь день, но из-за «глюка» системы хронометража после обеда почти час ездил под именем своего напарника Эстебана Окона.
Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Ферстаппен остался только девятым, но явно не показал все, на что способна новая машина Red Bull RB18. Действующий чемпион стал одним из четырех пилотов, кто провел за рулем весь день, и стал рекордсменом по пройденной дистанции – 147 кругов. Это почти 700 км или больше двух гоночных дистанций. Среди команд впереди Ferrari – 153 круга.
В замыкающих по скорости привычно оказались представители Williams, Alfa Romeo с Haas. В американской команде Мик Шумахер сменил по ходу дня Никиту Мазепина, и если россиянин терял время из-за поломок, то немец выехал с асфальта и сломал днище, которое пришлось менять.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию с тестов в Барселоне. Заезды на «Каталунье» продолжатся в четверг, когда за руль сядут четверо пилотов, не работавших сегодня.
Результаты тестов Формулы 1 в Барселоне, 23 февраля
|Пилот
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|Шины
|1
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:19.568
|103
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:20.165
|0,597
|80
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:20.416
|0,848
|73
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:20.784
|1,216
|77
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:20.929
|1,361
|50
|6
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:21.276
|1,708
|52
|7
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:21.638
|2,070
|121
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1:21.746
|2,178
|127
|9
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:22.246
|2,678
|147
|10
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:22.572
|3,004
|23
|11
|Алекс Элбон
|Williams
|1:22.760
|3,192
|66
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|1:22.962
|3,394
|23
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1:23.327
|3,759
|67
|14
|Николя Латифи
|Williams
|1:23.379
|3,811
|66
|15
|Никита Мазепин
|Haas
|1:24.505
|4,937
|20
|16
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|1:25.909
|6,342
|9
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