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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Отчет о тестах

Норрис принес McLaren лучшее время в первый день тестов Ф1

По итогам среды в Барселоне британский пилот обошел соперников из Ferrari и Mercedes, а вот Red Bull пока далеко от лидеров

Норрис принес McLaren лучшее время в первый день тестов Ф1
Александр Кабановский
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23 февраля команды Формулы 1 начали зимнюю тестовую программу – на трассу вышли совершенно новые машины, построенные по регламенту с использованием граунд-эффекта. 

И хотя результаты первого дня сложно назвать полноценным отражением расстановки сил, они позволяют понять, что сильнейшие участники чемпионата смогли удержать свои позиции. По ходу двух четырехчасовых сессий первую строчку поочередно занимали представители Ferrari, Mercedes и McLaren.

Макс Ферстаппен работал за рулем Red Bull по собственной программе и на более жестких шинах, потому пока остался чуть позади. 

К середине дня быстрейшим был Шарль Леклер из Ferrari, после чего его время – 1:20.165 – еще долго оставалось на первой строчке. Свой лучший круг монегаск проехал на шинах средней жесткости С3.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Однако затем условия стали более «быстрыми»: воздух и асфальт прогрелись, а в поворотах образовался слой резинового «держака». Ландо Норрис, поставив более мягкие слики С4, сначала взял рубеж 80 секунд, а затем, за десять минут до клетчатого флага, показал время 1:19.568. При этом около получаса британец провел в боксах – на его машине возникли неполадки силовой установки. 

После перерыва команды перешли к работе на длинных сериях, потому довольно долго прежние результаты оставались неизменными. Потому пилоты Ferrari и Mercedes, сменившие своих напарников, оказались чуть медленнее.

Карлос Сайнс на четверть секунды отстал от Леклера, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и того меньше уступил своему новому напарнику Джорджу Расселлу. 

Лучшим из остальных стал Себастьян Феттель: гонщик Aston Martin показал шестой результат, опередив Юки Цуноду (AlphaTauri) и Фернандо Алонсо (Alpine). Испанец провел в кокпите весь день, но из-за «глюка» системы хронометража после обеда почти час ездил под именем своего напарника Эстебана Окона. 

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ферстаппен остался только девятым, но явно не показал все, на что способна новая машина Red Bull RB18. Действующий чемпион стал одним из четырех пилотов, кто провел за рулем весь день, и стал рекордсменом по пройденной дистанции – 147 кругов. Это почти 700 км или больше двух гоночных дистанций. Среди команд впереди Ferrari – 153 круга.

В замыкающих по скорости привычно оказались представители Williams, Alfa Romeo с Haas. В американской команде Мик Шумахер сменил по ходу дня Никиту Мазепина, и если россиянин терял время из-за поломок, то немец выехал с асфальта и сломал днище, которое пришлось менять.

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Результаты тестов Формулы 1 в Барселоне, 23 февраля

  Пилот Команда Время Отст. Круги Шины
1 Ландо Норрис McLaren 1:19.568   103
2 Шарль Леклер Ferrari 1:20.165 0,597 80
3 Карлос Сайнс Ferrari  1:20.416 0,848 73
4 Джордж Расселл Mercedes 1:20.784 1,216 77
5 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:20.929 1,361 50
6 Себастьян Феттель Aston Martin 1:21.276 1,708 52
7 Юки Цунода AlphaTauri 1:21.638 2,070 121
8 Фернандо Алонсо Alpine 1:21.746 2,178 127
9 Макс Ферстаппен Red Bull 1:22.246 2,678 147
10 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:22.572 3,004 23
11 Алекс Элбон Williams 1:22.760 3,192 66
12 Мик Шумахер Haas 1:22.962 3,394 23
13 Лэнс Стролл Aston Martin 1:23.327 3,759 67
14 Николя Латифи Williams 1:23.379 3,811 66
15 Никита Мазепин Haas 1:24.505 4,937 20
16 Роберт Кубица Alfa Romeo 1:25.909 6,342 9
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